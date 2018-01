På Stavset skole i Trondheim er 30 lærere samlet for å lære mer om hvordan de skal undervise elever i ambisiøs matte. For voksne betyr det nye måter å løse matematiske utfordringer.

– Den største forskjellen på hva vi gjør nå og det man gjorde tidligere, er at vi jobber mer med at barna skal forstå det de gjør når de regner. Reglene er visket bort og det viktige er at elevene skal bli bevisst på hva de har lært, sier lærer i 7. trinn ved Charlottenlund barneskole, Eirik Valla Dønnem, til Adresseavisen.