Sandra Bruflot: – Både i Høyre og Unge Høyre har noen menn hatt et usunt forhold til unge jenter

– Hadde jeg visst dette, hadde Kristian aldri blitt valgt som leder, sier fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot.

To tidligere fylkesleder sier til Aftenposten at flere fylkesledere ønsket å hindre Kristian Tonning Riise å stille til valg som leder av Unge Høyre i 2016.

– Jeg sa til Kristian at «jeg tror ikke du har tillit lenger», og jeg oppfordret fylkene til å si det direkte til Kristian, sier fungerende leder i Unge Høyre Sandra Bruflot.

Riise ønsket selv å stille til gjengvalg og Bruflot mener hun ikke hadde noen bakgrunn for å si at han ikke burde fortsette på grunn av upassende oppførsel.

Riise er sykmeldt og kan derfor ikke kommentere saken.

Bekymret for om hun har tatt varslene alvorlig nok

– Det kan jeg si med det forbeholdet at jeg kunne ha tatt varslene om ham mindre alvorlig, siden jeg visste det ble satt ut rykter om ham.

Hun ville ikke ha en skriftlig kampvotering, men ønsket at Riise selv ikke skulle stille til valg.

– Jeg ønsket ikke å selv bli Unge Høyre-leder etter en kamp som ville splitte partiet.

I etterkant sier hun at hun nå er bekymret for at hun ikke har sett alvoret i de varslene som har kommet.

– Jeg er redd for at jeg har fått vite ting jeg ikke har fått sagt ifra om videre. Men jeg tror ikke det har skjedd, sier den ferske lederen av Unge Høyre, Sandra Bruflot.

– Vi burde sjekket mer, undersøkt mer og spurt mer. Det beklager jeg at vi ikke gjorde.

Én fylkesleder sier til Aftenposten at Bruflot på landsmøltet i 2016 var den som «ba folk roe seg» og velge Riise. At Bruflot manet om ro i partiet til de som ville fjerne Riise. Hun ville ikke ha blanke stemmer eller benkeforslag.

Bruflot bekrefter det overfor Aftenposten.

Mange i Unge Høyre var også bekymret for en åpen strid om ledervervet, slik det var i 2010 da Stefan Heggelund utfordret - og tapte - for Henrik Asheim (leder i Unge Høyre 2008–2012).

Riise ble nektet å besøke fylkeslag

En tidligere fylkesleder sier til Aftenposten at fylkeslaget i 2015 ga beskjed til UH sentralt om at de ikke ville ha besøk Riise på grunn av ufin oppførsel mot yngre jenger tidligere.

– Vi ga beskjed om at hvis UH sentralt skulle komme på besøk i fylket, så måtte det være noen andre i sentralstyret, og ikke Kristian. Han har derfor ikke vært på besøk i vårt fylke de siste tre årene, sier den tidligere fylkeslederen.

– Dette må du ha visst om, Buflot. Var ikke det en god nok grunn til å ta affære? Forsøke å stoppe at Riise ble gjenvalgt i 2016?

– Jo, jeg skulle gjort mer. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke gjorde det.

26-åringen overtok som leder i et Unge Høyre i fritt fall, etter at tidligere leder Kristian Tonning Riise trakk seg forrige uke. Dagen etter at han trakk seg kunne Aftenposten avsløre at partiet har mottatt flere varsler om ham, uten å følge opp.

Fakta: Sandra Bruflot Født 31. desember 1991 og fra 10. januar i år ble hun fungerende leder i Unge Høyre. Hun har vært 1. nestleder i Unge Høyre siden 2014. Før dette ledet hun Buskerud Unge Høyre 2012–2014 og Lier Unge Høyre 2010–2011. Medlem av Høyres likestillingspolitiske utvalg fra 2014. Bruflot har studiekompetanse fra St. Hallvard videregående skole og studerer til grunnskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Kilde: Wikipedia)

– Noen menn har hatt et usunt forhold til unge jenter

Generalsekretær Maria Sanner, som nå er sykmeldt, sa til Aftenposten at det er en ukultur i Unge Høyre. Generalsekretær John-Ragnar Aarset brukte de samme ordene.

– Er dette bare et problem i Unge Høyre, eller kommer det fra moderpartiet Høyre, Sandra Bruflot?

– Vi har hatt en ukultur både i Høyre og Unge Høyre, der noen menn hatt et usunt forhold til unge jenter.

– Hvor stort problem er dette i deres organisasjon?

– Jeg vil si det er et samfunnsproblem og politikken er ikke skjermet. Det gjør det ekstra utfordrende at det er mye festing, overnattinger på hotell, voksne som møter unge mennesker. Jeg skjønner også at det vanskelig å varsle i slike organisasjoner.

Gråtkvalt sier hun at hun beklager om det er noe hun har fått vite, som hun ikke gikk videre med.

– Jeg håper de i tilfelle tar kontakt.

Bruflot ble valgt inn som nestleder i Unge Høyre i 2014, samtidig som Riise ble valgt til leder.

Etter at Aftenposten også skrev om hvor alvorlige sakene var og ukulturen i ungdomspartiet, har Høyre altså mottatt totalt 15 varsler, ti av dem om Riise.

– Jeg mener at jeg har visst om at Kristian har oppført seg dårlig, men jeg har ikke visst om det som kommer frem i Aftenposten, sier Bruflot.

Hun refererer til at tidligere leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise skal ha hatt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et partiarrangement.

Dette skal ha blitt varslet til generalsekretæren, men ikke blitt håndtert. Generalsekretæren den gang, Christopher Wand, sier til NRK at han varslet daværende generalsekretær Lars Arne Ryssdal muntlig, noe Ryssdal benekter. Wand er samboer og forlovet med Bruflot, men tirsdag kveld avviser hun at de to har snakket sammen om Riise.

Hun sier de var veldig opptatt av rolleforståelsen.

Tok opp Riises oppførsel i 2014

Bruflot er tydelig preget over det som har kommet frem de siste dagene om kulturen i Unge Høyre og Riises oppførsel. Generalsekretær Maria Sanner fortalte at hun tok opp Riises oppførsel tidlig i 2017 og at ingen sentralt i Høyre har visst før høsten 2017.

Bruflot sier at hun visste om bekymringen rundt Riise tidlig.

– Det stemmer ikke at Kristian ikke er blitt konfrontert med oppførselen sin av andre i Unge Høyre. Første gang jeg tok opp for høyt alkoholforbruk, pågående sjekking, upassende oppførsel og manglende rolleforståelse med Kristian var høsten 2014, sier Bruflot og legger til at dette også er tatt opp på sentralstyremøte på generelt grunnlag.

– Når du får høre at han sjekket opp yngre medlemmer, hva legger dere i sjekking?

– Folk har hele ungdomstiden sin i Unge Høyre. Man dater, dater, får kjærester, jeg fant selv kjæresten min, som jeg skal gifte meg med til sommeren, her. Men det er forskjell på å date og å utnytte et tillitsforhold, slik Kristian har gjort.

– Hvorfor har ikke du grepet inn tidligere?

– Jeg visste ikke. Hadde jeg visst dette, hadde Kristian aldri blitt valgt som leder.

– Jeg trodde på ham og var nok naiv

– Du sier at du konfronterte Riise med upassende oppførsel, for mye alkohol, pågående sjekking av unge jenter og uklar rolleforståelse allerede høsten 2014. Var ikke dette urovekkende nok?

– Han var helt klart uærlig med meg, holdt tilbake informasjon og lovet å skjerpe seg. Jeg trodde på ham og var nok naiv.

– Du var hans nestleder i fire år, var dere for nære venner til at du oppfattet dette som problematisk?

– Jeg forstår at mange oppfattet oss som så nære venner at de kan ha synes det var vanskelig å fortelle meg ting.

– Er det for mange nære bånd mellom de som sitter i ledelsen i Unge Høyre?

– Jeg forstår om det er en av analysene. Og jeg forstår at mange har sett på forholdet mellom meg og Kristian som nærere enn det har vært. Det kan ha gjort det vanskeligere å si fra.

– Har du bedt om råd fra Høyre sentralt?

– Jeg har snakket med sentralstyret i Unge Høyre, generalsekretæren og den andre nestlederen, sier Bruflot.

Ekstra utfordrende at det er mye festing, overnattinger på hotell, voksne som møter unge mennesker.

– Har du selv opplevd uheldige episoder?

– Ja. Jeg varslet om et tilfelle til Høyre sent 2016. Det ble håndtert og saken er ute av verden for min del.

– Hvordan var det å varsle?

– Jeg tenkte mange av de tankene jeg tror andre varslere tenker: Kommer det til å gå ut over karrièren, posisjonen min? Har jeg overreagert? Har jeg oppført meg på en sånn måte at jeg var skyld i dette? Men jeg kom til at hvis ikke jeg som første nestleder klarte å varsle, hvem ville da gjøre det?

– Vurderer du din posisjon?

– Selvfølgelig. Dette handler om tillit. Jeg tror ikke jeg skal ta den beslutningen nå. Men først må vi følge opp de som varsler.

