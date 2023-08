Forventer at situasjonen på Oslo-veiene bedrer seg i løpet av formiddagen

Flere veier stengt, og det anbefales ikke å kjøre inn mot Oslo sentrum. Det er meldingene etter styrtregn i natt.

Kraftig nedbør i Oslo fører til stengte veier natt til søndag. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 08:43 Oppdatert: 27.08.2023 08:57

– Vi forventer ikke at det skal bli verre, og ifølge værmeldingen så ser det ut til at situasjonen vil bedre seg utover formiddagen.

Det sier Tone Sorken i Vegtrafikksentralen nå i morgentimene.

På grunn styrtregn og store vannmengder ber Vegtrafikksentralen folk unngå å kjøre inn mot Oslo sentrum søndag morgen.

En rekke steder står biler under vann.

– Jorden er veldig mettet på vann, sier Sorken som ber folk holde seg oppdatert på hvilke veier som er åpne og ikke.

– Men vi ser nå at vannet har begynt å trekke seg tilbake flere steder.

Smedbergveien på Abildsø i Oslo er forvandlet til en elv. Vis mer

Blir ringt ned

Både øst og vest for sentrum av Oslo er E18 natt til søndag stengt på grunn av oversvømmelse. Østover er veien stengt ved Kongshavn, mens veien vestover er stengt ved Sjølyst.

Flere veier er søndag morgen stengt:

E18 vestgående ved Sjølyst.

E6 mellom Ryen og Mortensrud

Riksvei 4 stengt i begge kjøreretninger ved Fossum.

E18 østgående ved Kongshavn sentrum.

Til Avisa Oslo opplyser brannvesenet at de har fått over 2000 telefoner fra folk som trenger hjelp. Ved 8-tiden søndag sto fortsatt nærmere 100 oppdrag på vent.

– Vi har hatt biler ute i hele natt, og vi prioriterer knallhardt. Vår oppfordring er at folk har hovedansvar for egen eiendom. Vi er nødt til å prioritere liv og helse, samt kritisk infrastruktur, sier, sier vaktkommandør i 110-sentralen Brede Bratli til avisen.

Styrtregn har fått til mye vann i, og rundt Oslo i natt. Vis mer

Over 150 henvendelser

Forsikringsselskapet If opplyser til NTB at de har mottatt over 150 skadehenvendelser fra Oslo og Østlandet i løpet av natten.

– Fortvilte boligeiere og forretningsdrivende prøver å redde verdier fra vannskader. Det er først og fremst i Oslo-området skadene kommer inn fra, men også andre steder på Østlandet er rammet av overflatevann inn i kjellere og førsteetasjer i boliger og forretningsbygg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.