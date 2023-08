CBS: Ukraina rykker frem mot viktig russiskokkupert by

Den amerikanske nyhetskanalen CBS har snakket med kilder som opplyser at ukrainske styrker er i ferd med å rykke frem mot den russiskokkuperte byen Tokmak. Samtidig kommer det nye og dramatiske anslag på antallet drepte soldater.

Ukrainske soldater fotografert i Zaporizjzja fylke 31. juli. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 11:29

Tokmak i Zaporizjzja fylke omtales som strategisk viktig i forsøket på å rykke frem mot den større byen Melitopol. Tokmak hadde rundt 33.000 innbyggere før den russiske invasjonen i februar 2022.

Kilden sier til CBS at ukrainske styrker nå har klart å komme seg gjennom omfattende russiske forsvarslinjer, inkludert minefelt, og nå er i kamp med russiske styrker i utkanten av Tokmak.

Torsdag opplyste Ukraina at de hadde inntatt landsbyen Urozjaine i Donetsk, på veien mot Azovhavet.

Skal ha krysset Dnipro

I tillegg skal ha ukrainske styrker de siste dagene har tatt seg inn i russisk-okkuperte områder øst i Kherson-regionen og befestet posisjoner der, ifølge russisk-støttede myndigheter. Frontlinjen har her lenge gått i elven Dnipro.

Ukrainske «sabotasjegrupper» klarte å gjemme seg i utkanten av den russisk-okkuperte landsbyen Kozachi Lageri ved Dnipro. De ble senere «rensket ut» av russiske styrker, siteres den russisk-innsatte guvernøren Vladimir Saldo på av Tass.

Denne broen krysser Dnipro ved Kherson, og ble ødelagt da russerne ble presset ut av området høsten 2022. Nå skal ukrainske styrker ha klart å ta seg over til den østlige/sørlige bredden. Vis mer

Utspillet kommer etter at Ukrainas viseforsvarsminister Ganna Maljar denne uken sa at «visse enheter utførte visse oppgaver» øst for Dnipro.

Ukrainske styrker vant tilbake kontroll over vestsiden av Dnipro i november i fjor. De har siden gjennomført sporadiske angrep på den andre siden av elven.

Ukraina har de siste månedene presset russiske okkupasjonsstyrker med sin lenge ventede motoffensiv, der målet er å ta tilbake russisk-okkupert territorium. Så langt har fremskrittene vært begrensede.

USA anslår nær en halv million drepte eller sårede soldater i Ukraina

Amerikanske myndigheter anslår at rundt 120.000 russiske soldater og nær 70.000 soldater på ukrainsk side har mistet livet etter at invasjonen startet i fjor.

Anonyme kilder hos amerikanske myndigheter sier til New York Times at de beregner at det er 170.000-180.000 sårede soldater på russisk side. Ukraina anslås å ha 100.000-120.000 sårede soldater.

Det er jevnlig begravelser for ukrainere som er drept i krigen. Daria Filipova var sanitetssoldat og ble drept i Donetsk, 34 år gammel. Bisettelsen var i Kyiv 12. august. Vis mer

Det totale antallet drepte og sårede soldater i krigen nærmer seg dermed en halv million. Kildene presiserer at tallet på ofre er vanskelig å estimere, siden Russland antas å underrapportere tallene og Ukraina ikke gir ut offentlige tall for dette.

Imidlertid sier de at antallet falne har økt kraftig etter at Ukraina startet sin motoffensiv for nær tre måneder siden. Kampene i Bakhmut gjennom vinteren og våren ga også høye tapstall på begge sider.

FNs høykommissær for menneskerettigheter anslo denne uken at nærmere 10.000 sivile er bekreftet drept i Ukraina siden invasjonen, blant dem 500 barn.

Det reelle tallet antas å være mye høyere.

Putin møter generaler

Russlands president Vladimir Putin har holdt et møte med generalene som er ansvarlige for krigen i Ukraina, melder Kreml lørdag.

Russlands president Vladimir Putin leder angrepskrigen mot nabolandet Ukraina. Vis mer

Putin reiste til Rostov ved Don sør i Russland der han ble briefet av forsvarssjefen Valerij Gerasimov og andre toppgeneraler som har ansvaret for det Russland kaller en militær spesialoperasjon i Ukraina.

Det er ikke klart når møtet fant sted. Videoer som er offentliggjort av nyhetsbyrået RIA, viser Gerasimov som tar imot Putin, etter alt å dømme om natten, og følger ham inn i en bygning.

Gerasimov har sjelden vært å se den siste tiden. Han er blitt sterkt kritisert av Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin og russiske militærbloggere for den lite vellykkede krigen.