Førerkortet hans har utløpsdato i 2054. Nå har han to måneder på å fornye det

Svein Olav Joakimsen har drøye to måneder på å fornye førerkortet. - Jeg fikk ved en tilfeldighet vite at jeg måtte fornye det, sier Joakimsen, som har diabetes type 2.

Svein Olav Joakimsen mener de nye førerkortreglene for diabetikere med diabetes type 2 og blodsenkende legemidler, har blitt for dårlig kommunisert. Han må fornye førerkortet innen 1. januar 2023.

10 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): Joakimsen har hatt diabetes type 2 diabetes type 2Diabetes type 2 er en sykdom der blodsukkeret er for høyt. i flere år og går på blodsukkersenkende medisiner. Og han har kjørt bil i en årrekke. Førerkortet hans ble fornyet i 2006 og har utløpsdato 07.09.2054. Men nå har han rett over to måneder på seg til å fornye førerkortet sitt - og da vil utløpsdatoen være fem år frem i tid.

– Jeg fikk vite om det ved en tilfeldighet. Sønnen min var inne på Statens vegvesen sine nettsider og så tilfeldigvis at det sto at diabetes type 2-pasienter må fornye førerkortet innen 1. januar 2023, sier Joakimsen til Aftenbladet.