Har undersøkt strømpebuksen til Tengs på nytt: – Finner ikke en annen gjerningsperson i de nye prøvene

Den tiltalte 52-åringen håper nye analyser av sakens viktigste bevis skal hjelpe ham med å bli trodd. Aktor svarte kontant på ankesakens første dag.

– Vi finner ikke en annen gjerningsperson i de nye prøvene, sier statsadvokat Nina Grande. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 08:55 Oppdatert: 05.09.2023 09:54

Tirsdag morgen startet den ni uker lange ankesaken i Gulating lagmannsrett etter et av Norges mest omtalte drap. Stående i retten sa den nå 52 år gamle mannen at han ikke er skyldig.

I første runde var tingretten ikke i tvil. De mente mannen drepte 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Han ble enstemmig dømt til 17 års fengsel. Forsvarernes påstander ble kalt usannsynlige, oppkonstruerte og hypotetiske av dommerne.

Mannen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Da han fikk dommen i februar, besvimte han og falt i gulvet. Han anket.

Nå skal nye dommere vurdere om bevisene er gode nok. Den tiltalte mannen skal starte sin forklaring torsdag.

– Han kommer til å være opptatt av å få frem at han ikke er skyldig i anklagene mot seg, og at eventuelle funn av DNA som kan stamme fra ham, ikke er avsatt under ugjerningen, sier mannens forsvarer Stian Bråstein.

52-åringens forsvarer Stian Bråstein i retten tirsdag morgen. Vis mer

Det var i september 2021 mannen ble pågrepet og siktet for det 28 år gamle drapet, et av de mest omtalte drapene i Norge. Han har hele tiden nektet for å ha noe som helst med saken å gjøre. Han sier han aldri har drept noen. At han aldri var i Kopervik utenfor Haugesund den natten Tengs ble dept.

I dag holder aktoratet sitt innledningsforedrag. Statsadvokat Nina Grande mener de kan bevise at 52-åringen drepte Tengs. At han dro ned hennes strømpebukse for å begå det seksuelle overgrepet hun ble utsatt for. At mannens DNA har havnet der fordi han var der da hun ble drept, og at det var han som drepte henne.

– Det er et brutalt drap med mange slag mot hode, som har ført til blødende omfattende skader. Hun er også utsatt for et seksuelt overgrep, sa Grande til dommerne tirsdag.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det bare er én måte dette kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs på:

Mannen var der og drepte henne 6. mai 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

Et Y-kromosom påvist på Birgitte Tengs strømpebukse er det sentrale beviset mot 52-åringen som er tiltalt. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen. Vis mer

Forsvarerne til mannen er helt uenige. De mener påstanden til aktoratet er en feilslutning som ikke har dekning i bevisførselen, og at det må føre til frifinnelse. De mener hans DNA ha har havnet på strømpebuksen til Tengs enten før eller etter drapet, og at det ene funnet ikke beviser noen som helst.

Og det er dette som er sakens kjerne og stridstema. De neste ni ukene skal nye dommere vurdere bevisene.

Fakta Den tiltalte 52-åringen Oppvokst og bodd store deler av livet i Skudeneshavn på Karmøy. Avhørt i etterforskningen alt i 1995 og i 1996 som vitne. Pågrepet i september i 2021, siktet for å ha drept Birgitte Tengs 6. mai 1995. Nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre. Sier han ikke var i Kopervik den natten. Sier han aldri har drept noen. Ingen vitner har sett ham i Kopervik eller sammen med Tengs. Dømt for flere volds- og sedelighetsforhold i ungdomsårene og på 1990-tallet. Vis mer

Nye prøver

Etter dommen i tingretten ble forsvarerne og påtalemyndigheten enig om at det skulle gjøres ytterligere DNA-undersøkelser av strømpebuksen. Det gjelder det blodtilsølte området ved venstre kne/lår og et avsatt spor på avdødes lår. Strømpebuksen har vært grundig undersøkt for DNA tidligere, senest i 2018.

52-åringens forsvarer, sier det har vært viktig for dem å få gjort nye undersøkelser. Grunnen er at deres klient hele tiden har vært tydelig på at eventuelle DNA-spor fra ham, ikke er avsatt ved drapshandlingen, og derfor må være avsatt ved en tilfeldig kontakt, oversmitte eller kontaminasjon i tiden før eller etter drapet.

Det er knyttet stor spenning til de nye svarene. Og tirsdag lettet aktor for første gang på sløret om hva svarene viser.

Det er funnet nye spor fra den tiltalte mannen. Det er 11 markører som stemmer overens med tiltalte, ifølge Grande.

Men det er også funnet DNA-spor fra andre.

– I noen prøver er det funnet svært små mengder mannlig DNA. Mengdene som er funnet, er under grensen for det som vanligvis analyseres, sa Grande.

Hun mener det ikke nok til å peke på en annen person.

– Vi finner ikke en annen gjerningsperson i de nye prøvene, sier hun.