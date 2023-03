Fosen-aktivister trapper opp, blokkerer nye regjeringsbygninger i Oslo

Fosen-aktivister blokkerer onsdag morgen enda flere departementer i Oslo. Politiet begynte å fjerne dem i nitiden.

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor inngangen til Klima- og miljødepartementet onsdag morgen.

01.03.2023 08:04 Oppdatert 01.03.2023 09:18

De har utvidet aksjonen til også å gjelde Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet.

Dette er bygninger som ligger 600–700 meter fra regjeringskvartalet i Akersgata. Dette har vært demonstrantenes tilholdssted siden aksjonene startet.

I nitiden meldte NRK at politiet var i gang med å fjerne aktivister ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Onsdag morgen var demonstranter på plass ved flere regjeringsbygg i Oslo sentrum. Det var også den profilerte svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som har deltatt de siste dagene.

Aksjonist Beaska Niilas bekrefter overfor Aftenposten at de «utvider med et par departementer» onsdag.

Tilbake etter å ha blitt båret vekk

Fra før blokkerte de blant annet Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Tirsdag bar politiet aksjonister vekk fra en sideinngang til Finansdepartementet. Onsdag morgen var de tilbake.

– Tirsdag ble de fjernet på grunn av et samfunnskritisk møte. Det gjelder ikke lenger onsdag. Derfor er vi tilbake der, sier Beaska-Niillas.

Onadag melder politiet at de nok en gang har fått en anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon om å fjerne demonstrantene herfra.

Beaska Niillas er parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund i Sametinget.

– Vil dere også aksjonere ved Statsministerens kontor?

– Det har vi ikke drøftet ennå, sier han.

Tirsdag ble aktivistene fjernet fra Finansdepartementet. Onsdag morgen var de tilbake.

Mål: Få turbiner vekk

Demonstrantenes mål er at vindturbiner på Fosen i Trøndelag skal rives.

Høyesterett har gitt saksøkere medhold i at konsesjonen til vindkraftverket var et brudd på samiske rettigheter. Etter over 500 dager har ikke staten fortsatt ikke bestemt hva den skal gjøre for å rette opp dette. Aktivistene mener vindturbinene må ned.

Domstolen sa ikke eksplisitt hva som skal skje med vindmøllene, og det er strid om tolkningen av dommen.

Beaska-Niillas og Greta Thunberg var onsdag morgen på plass ved Olje- og energidepartementet. Aksjonistene trappet onsdag opp aksjonene

Statsråd dropper tur til Storbritannia

Aksjonen i Oslo startet torsdag morgen i forrige uke. Den har nå ført til at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) dropper en planlagt tur til Storbritannia sammen med kronprinparet.

Tirsdag tok Aasland initiativ til et møte med demonstrantene. Aksjonistene avslo. Aasland snakket med noen av dem utenfor departementet, men da ble stemningen opphetet. Demonstrantene vil heller møte statsministeren.

Har mistet tilliten til Aasland

– Det er hakk i platen. Vi har hørt det samme nesten i årevis. «Vi må utrede, vi må utrede, vi må utrede». Denne saken er mer gjennomutredet enn noen sak, sier Beaska til Aftenposten.

Han har sier de ikke har noen tillit til Aasland. I stedet krever de at statsminister Jonas Gahr Støre kommer på banen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke villet gi konkrete løfter om å fjerne de ulovlige vindturbinene, slik demonstrantene ønsker.

Han viste overfor Aftenposten tirsdag til at han har kontaktet sametingspresidenten og skal møte henne neste uke. Støre sa han var opptatt av en «tett og god dialog».

Han mener regjeringen har vært tydelig på at staten skal oppfylle sine folkerettslige forpliktelser etter dommen i Høyesterett.

– Det var det beste vinterbeitet vi hadde. Nå har vi ingen uberørte beiteområder igjen.