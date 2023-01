Heftig snøvær og vind på vei: – Kan bli dårlig sikt og stengte veier

Det kan falle opp til 30 centimeter snø på ett døgn på Sør- og Østlandet onsdag. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel der de advarer mot store snømengder onsdag. Varslet gjelder Østlandet og deler av Agder, omkranset av den gule linjen på kartet.

03.01.2023 10:11 Oppdatert 03.01.2023 10:22

Det ventes tildels store snømengder onsdag. I løpet av 24 timer fra midnatt, er det varslet 15 til 30 centimeter snø, melder Meteorologisk institutt. Lokalt kan det komme enda mer, heter det i et farevarsel for Østlandet og deler av Agder.

Ifølge meteorologen vil det kraftige snøfallet vedvare ut onsdag. Meteorologisk varsler om fare for lokalt vanskelige kjøreforhold. De største mengdene med snø er ventet onsdag formiddag.

– Aller mest snø er det ventet i indre strøk i Agder, Vestfold, Telemark og gamle Buskerud. Men snøen er ventet ganske jevnt fordelt i hele området det er sendt ut varsel for, sier vakthavende meteorolog Elin Tronvoll, til Aftenposten.

Litt mindre i Oslo

Også i Oslo er omfattet av varslet. Her er det er det ventet 10–15 centimeter snø i løpet av onsdag.

– Det er litt mindre enn ellers i området, men det skal nok også mindre til i Oslo for at det skal bli trafikale utfordringer, sier meteorologen.

Det kan falle 15 centimeter snø i Oslo på onsdag. Det kan gi trafikkutfordringer, som her på Slemdal i Oslo i februar 2018.

På kysten og i lavlandet sør i Agder kommer mesteparten av nedbøren trolig som regn.

– På kysten og i lavlandet, særlig i Agder, er det usikkert hvor snøgrensen vil gå. Utover ettermiddagen onsdag vil nok snøgrensen synke, sier Tronvoll.

Også nedbøren som kommer som regn, kan skape problemer.

– Det er ganske kaldt i øyeblikket, så når det kommer regn kan det fryse på bakken. Det er nok størst fare for dette i Agder og Telemark i natt, sier Tronvoll.

Kan bli dårlig sikt

Sterk vind kan forsterker utfordringene i deler av området. Det kan bli opp til sterk kuling på kysten av Agder, og også stiv til sterk kuling i fjellet.

– En av konsekvensene er at snø og vind kan gi fare for snøfokk i fjellet, med dårlig sikt, og mulighet for kolonnekjøring eller stengte veier, litt avhengig av hvordan Statens vegvesen vurderer det, sier meteorologen.

Rådene fra Meteorologisk institutt er å beskytte sårbare gjenstander, beregne ekstra tid til, bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

Ved midnatt torsdag er faren for snøfall over, men ifølge Tronvoll kan det komme nye runder med snø senere i uken.

Det er også ventet sterk vind i deler av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

Vindkastene kan komme opp til 30 meter pr. sekund. Det er viktig å sikre løse gjenstander og ferdsel på utsette steder, oppfordrer meteorologene.