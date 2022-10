Mann dømt for voldtektsforsøk i fremmed ektepars seng

En mann er dømt til to år og syv måneders fengsel for å ha forsøkt å voldta en fremmed kvinne mens mannen hennes lå og sov ved siden av.

En mann er i Oslo tingrett dømt for å ha lagt seg i senga til et fremmed ektepar og forsøkt å voldta kvinnen.



Det var i 3-tiden natt til 17. oktober i fjor at ekteparet kom hjem til huset i Groruddalen i Oslo etter å ha vært på byen i Oslo sentrum og la seg til å sove nakne.

Ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett våknet kona i 5.45-tiden av at noen lå ved siden av henne og tok på kroppen hennes. Hun trodde først at det var ektemannen, men da hun registrerte at han lå ved siden av henne og snorket, skjønte hun at det var en annen mann.

Kona skrek slik at ektemannen våknet, og de så da at det var en annen mann i senga som var helt naken.

Pågrepet på elsparkesykkel

Mannen løp vekk og rakk bare å få med seg jakka og T-skjorta si på vei ut. Ektemannen løp etter, men også han var naken og ga opp jakten på mannen ved hageporten.

Ektemannen ville ringe politiet, men fant ikke mobiltelefonen sin. Han ringte derfor politiet via iPaden sin og brukte «Find My Iphone» som lokaliserte telefonen hans 1 kilometer unna og i bevegelse.

Politiet kjørte i retning av basestasjonen telefonen slo inn på og traff på tiltalte på elsparkesykkel uten bukser. Han hadde knyttet T-skjorten rundt livet og hadde på seg en jakke. Han ble pågrepet kort tid etter.

Hevdet han ble invitert

I retten nektet tiltalte straffskyld. Han hevdet at ekteparet hadde invitert ham med hjem, og at kona hadde tatt initiativ til befølingen.

Det ble han imidlertid ikke trodd på av retten, som dømte ham til to år og syv måneders fengsel for voldtektsforsøk, innbrudd og tyveri av mobiltelefonen til ektemannen.