Bjørnar Moxnes går av som Rødt-leder: – Jeg tok de solbrillene fra butikken. Jeg gjorde en stor feil.

Rødt-lederen melder på sin Facebook-side at han går av som Rødt-leder etter solbrilletyveri. – Mange har spurt hvordan jeg kunne gjøre noe så dumt. Det har jeg spurt meg selv om mange ganger.

– Jeg takker i dag for meg som leder av Rødt. Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen, skriver Bjørnar Moxnes på Facebook.

– Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for.

Skjønner ikke hvorfor han tok solbrillene

16. juni ble det avslørt at Bjørnar Moxnes tok et par Hugo Boss-solbriller på Gardermoen til 1199 kroner uten å betale.

Han ble avslørt kort tid etterpå, og aksepterte et forelegg på 3000 kroner. At han tok av prislappen og la brillene i bagasjen, forklarte han med at han fikk panikk.

Videobilder viste hvordan han åpnet glidelåsen i jakkelommen, puttet ned brillene og lukket glidelåsen.

– Mange har spurt hvordan jeg kunne gjøre noe så dumt. Det har jeg spurt meg selv om mange ganger de siste ukene. Jeg har ikke hatt noen fullgod forklaring. Det jeg derimot er helt sikker på er at jeg har gjort noe galt, og det må jeg ta konsekvensen av.

Derfor får han av nå

Nå trekker Moxnes frem to hovedgrunner til at han går av:

Hensynet til familien og hensynet til partiet. Han hevder familien nærmest har vært «fritt vilt».

– For det første ønsker jeg ikke at mine feil skal gå ut over mine nærmeste. Én ting er at jeg får høre det, noe helt annet er at dette går ut over de jeg er aller mest glad i. Det er jeg som har ansvaret for at jeg tok solbrillene, ingen andre. Men denne sommeren er mine nærmeste fritt vilt i sosiale medier og i det offentlige rom. Sånt gjør inntrykk.

– Jeg ønsker også å gjøre det jeg kan for at medlemmer og tillitsvalgte landet rundt skal få snakke om politikk. Sommerens mange oppslag om forskjellskrisen og matkøene viser at det er større behov for Rødt enn noensinne før.

Enkelte lokale ledere i Rødt har tidligere krevd at Moxnes trekker seg.

Den tidligere Rødt-lederen endret flere ganger sin forklaring om hva som skjedde i butikken på flyplassen.

Moxnes ble sykmeldt 3. juli, tre dager etter at tyveriet ble kjent. Samme dag var det ekstraordinært landsstyremøte, hvor Rødt-ledelsen sa at de hadde full tillit til Moxnes.

I forrige uke ble sykmeldingen forlenget til 25. juli.

Moxnes fortsetter som stortingsrepresentant, og skriver at han vil fortsette å engasjere seg som Rødt-medlem.

– Den siste tiden har jeg både fått mye kjeft og mye støtte. Jeg er takknemlig for alle som har hatt tillit til meg, og jeg er lei for at jeg har skuffet dere.

Aftenposten har prøvd å komme i kontakt med flere sentrale personer i Rødt. Mímir Kristjánsson og Liv Müller Smith-Sivertsen i Rød Ungdom ønsker å ikke å kommentere saken før pressekonferansen.