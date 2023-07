Folk finner ulike løsninger på lørdagens flystreik i Italia. Anne Lindmo la ut på roadtrip.

Andre måtte forlenge ferien ufrivillig da flyet ble kansellert. Hva har du krav på?

Passasjerer venter på å sjekke inn på flyplassen i Roma under streiken lørdag. Vis mer

Lagde seg «en nydelig rundreise»

– Vi satt i en alpehytte og fikk beskjed om at flyet var kansellert, sier Anne Lindmo (53).

NRK-programlederen skulle hjem etter fottur i Dolomittene. Hun tolket meldingen fra Norwegian som at man skulle hjelpe seg selv, og at det ikke var noe stort poeng i å ringe flyselskapet.

– Vi gjorde et forsøk, men var vel nummer 154 i køen, forteller Lindmo.

Så i stedet for å fly hjem fra Venezia lørdag, la hun, mannen Hasse og turkameraten Per ut på roadtrip i bilen de allerede hadde leid. De kjørte fra Italia og gjennom Slovenia og Østerrike til Tyskland. Underveis stoppet de på flere kjente vintersportssteder og overnattet på et «lubbent lite gasthaus» der de spiste schnitzel og gnocchi.

– Vi lagde oss en nydelig rundreise med mål om å sneie innom flest mulig steder vi kjenner fra vintersport og hoppuka. Vi rakk Bischofshofen, Planica og Kranjska Gora, forteller Lindmo entusiastisk.

Anne Lindmo har gått fjelltur i Dolomittene sammen med ektemannen Hasse Lindmo og turkameraten Per. Reisen ble lengre enn planlagt grunnet streiken. Vis mer

Når Aftenposten ringer, har reisefølget akkurat kommet frem til München, der de skal levere bilen og fly hjem.

– Vi kommer hjem en dag forsinket. Og det er helt greit. Vi var ikke i en situasjon der vi skulle på jobb neste dag eller rekke en 90-årsdag, sier Lindmo – som «selvsagt regner med» at de får dekket de ekstra utgiftene til turen og nye billetter.

– Vi har jo ordnet opp selv, hatt det hyggelig og ikke kjeftet på noen stakkars ansatte som står i kaoset.

Anne Lindmo gjør nedslag i hoppbakken i Planica. Vis mer

Fikk en gavepakke på stranden

Et fly fra Venezia til Oslo lørdag skulle også Christine Heitmann (48) vært på. Hun og familien var ved Gardasjøen og forsøkte å sjekke inn i Norwegians app. I stedet kom en melding om at flyet deres var kansellert.

De forsøkte å endre billetten, og fant ut at første mulighet var mandag kl. 10. Dermed ble det to ekstra netter på hotell i Venezia. De booket seg inn på øya Lido, på et hotell med takterrasse og strand.

Christine Heitmann på stranden i Venezia sammen med samboer Espen Rognerud og datteren Lycke Heitmann Rognerud. Vis mer

– Så to dager til her har vært helt perfekt for vår del. Vi skulle egentlig til Sørlandet med min søster og familien. Det er litt dumt at vi ikke får møtt alle som planlagt, men det går fint.

Heitmann sier at de har fått beskjed fra flyselskapet om at de dekker hotell innenfor det som er rimelige kostnader.

– Dette er egentlig en gavepakke for vår del. Hetebølgen kommer heller ikke hit før mandag eller tirsdag, sier Heitmann.

Fakta Varslede streiker i sommer Belgia Piloter fra Ryanair streiket 15.–16. juli. Streiken rammet 140 avganger fra Brussel flyplass Charleroi. Storbritannia Fra 18. juli streiker 100 ansatte ved flyplassen i Birmingham. EasyJet har kansellert 1700 flyvninger fra London Gatwick i juli og august. Frankrike Flyveledere i streik leder til forsinkelser og kanselleringer. Ryanair har kansellert 900 flyavganger som følge av dette. Italia Det vil ikke være flystreiker i Italia i perioden 27. juli til 5. september. Portugal 21.–27. juli streiker kabinansatte. EasyJet har kansellert 350 flyvninger til og fra landet. Spania Piloter i Air Nostrum har streiket fra 6. juni. Noen av rutene til flyselskapet Iberia kan bli påvirket. (Kilde: Reuters) Vis mer

Ekstrautgifter på mellom 10 og 20 tusen

Men dyrt kan det bli – til man får pengene refundert. Aftenposten skrev i går om en familie fra Hafrsfjord som sitter fast i Italia, etter at SAS-flyet deres hjem ble kansellert. Nå kommer Terje Wiedswang, kona Hallgjerd Byrkjeland og deres to barn hjem til Stavanger på tirsdag i stedet for søndag.

De får ekstrautgifter til hotell, mat og drikke og parkering på Gardermoen. De kommer også til Oslo så sent at de må ha hotell der før de kan kjøre til Stavanger neste dag.

– Vi snakker om mellom 10 og 20 tusen kroner i ekstra utgifter, sier Wiedsvang.

Hallgjerd Byrkjeland sier at familien prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, men at de mister to feriedager som er ganske dyrebare.

– Dagene skulle vi brukt hjemme til å hvile ut og vaske klær etter to uker på loffen i Italia, før neste reise innenlands. Vi føler oss ganske slitne nå.

Hva har kundene egentlig krav på?

Terje Wiedswang og kona Hallgjerd Byrkjeland har vært på rundreise i Italia med sine to barn. Nå må de vente med hjemreisen til mandag. Vis mer

Norwegian: Kundene har to valg

– Ved streik kan du få pengene tilbake, eller booke om billetten. Velger du å booke om og får ikke plass på fly samme dag, dekker flyselskapet hotell og mat, samt transport, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian.

Selskapets flyvninger til og fra Italia går som planlagt søndag. Men det var 26 fly som ble kansellert i går.

– Hva om man selv ordner seg hjemreise og bestiller nye billetter?

– Generelt anbefaler vi at passasjerene tar kontakt med kundeservice for å få hjelp til å bli booket om. Men i dette tilfellet har vi forståelse for at kundene ordnet en ny rute på egen hånd, sier Glorvigen, som legger til at kundene kan ta kontakt med dem for å få dekket transportkostnader og evt. mellomlegg for nye flybilletter.

Ikke krav på erstatning

Det samme er anbefalingen fra Forbrukerrådet. Kommunikasjonsrådgiver Maren Van Buren Struksnæs i Forbrukerrådet sier at du kan kjøpe ny billett og kreve den dekket i ettertid – innenfor rimelighetens grenser.

– Men det kan ta tid å få slik refusjon. Derfor anbefaler vi å gå gjennom flyselskapet, sier hun.

Er det mye ventetid på telefon, kan man forsøke å reise ut til flyplassen og snakke med folk der, er hennes tips.

Har du også krav på standardkompensasjon fra flyselskapet ved streik? Ikke hvis det er noen andre enn selskapet du skal fly med som streiker – slik tilfellet er i Italia. Da regnes streiken som en omstendighet utenfor flyselskapets kontroll.

PS! Forbrukerrådet har en egen kalkulator som du kan bruke til å finne ut av dine rettigheter. Du finner den her.