Dobbeltdrap-siktede har en lang «brutal» historie: Dømt for dobbeltdrap og gjentatte grove tyverier

Den dobbeltdrapssiktede mannen har tilbrakt mesteparten av sitt voksne liv i fengsel.

To menn ble funnet døde i en boligblokk på Sandaker fredag kveld.

02.07.2023 20:56

Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Sandaker i Oslo, har en lang straffehistorikk. Og på tross av at han har tilbrakt mesteparten av sitt voksne liv i fengsel, har han begått ny kriminalitet gang på gang.

Senest i 2021 skrev Vestfold Tingrett at det er «bekymringsverdig at tiltalte ikke synes å ta innover seg hvilke konsekvenser hans kriminalitet medfører både for dem som blir utsatt for den, men også for en selv. Tiltalte har tilbrakt mye av sitt voksne liv i fengsel og begått nye lovbrudd ved prøveløslatelse og løslatelse ved endt tid».

Da ble han dømt til fengsel i ti måneder for grove tyverier. Men mannen er også dømt for langt grovere kriminalitet. I 2000 ble han dømt for dobbeltdrap.

– Det stemmer. Jeg kan bekrefte at siktede har en lignende straffehistorikk, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim overfor Aftenposten.

– Svært brutale

I 2000 ble mannen i 50-årene dømt for å ha brutt seg inn hos et ektepar på Sinsen og drept dem med kniv. Det skjedde i 1998.

Retten omtalte drapene som «svært brutale». Oslo byrett mente mannen utførte drapene da han ble overrasket under et innbrudd i ekteparets hjem.

Aktor Berit Sagfossen sa i retten 9. mai 2000 at ekteparet fikk en «meningsløs og grufull død», ifølge Stavanger Aftenblad.

– I tillegg måtte de se på at den de delte livet med ble regelrett slaktet ned foran øynene på dem, sa aktor Berit Sagfossen i retten 9. mai 2000, ifølge Stavanger Aftenblad.

Han nektet straffskyld, men innrømmet at han hadde brutt seg inn hos dem. Retten fant ham så skyldig i forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han ble dømt til 21 års fengsel.

Han har flere innbrudds- og narkotikadommer før dette. Fra 1987 til 1997, var han i alt straffedømt 10 ganger for vinningsforbrytelse, legemsfornærmelse, legemsbeskadigelse og overtredelse av legemiddelloven. Det står i dommen fra 2000.

– Han har ikke hatt evne eller vilje til å endre livsførsel når det gjelder kriminalitet og narkotikamisbruk, står det.

Fortsatte med grove tyverier

Da han ble satt under tiltale i Vestfold Tingrett i 2021 for grove tyverier og besittelse av narkotika, gikk tingretten gjennom historikken til mannen.

Etter at han ble løslatt i 2012, med syv års rettstid etter dobbeltdrapet i 1998, hadde mannen utført kriminelle handlinger igjen og igjen.

Cirka halvannet år etter løslatelsen hadde han gjort seg skyldig i nye straffbare handlinger. Disse besto av grove tyverier. I 2015 ble han dømt til fem års fengsel for dette.

Videre står det i dommen fra 2021 at han ble løslatt fra soning ved endt tid 4. september 2019. To år senere ble han fremstilt for varetekt, hvor han ble løslatt mot meldeplikt. Noen måneder senere begikk han igjen et grovt tyveri.

Retten synes det var noe overraskende at tiltalte på det tidspunktet igjen utførte kriminelle handlinger.

– Han må da ha visst at han var i politiets søkelys, står det videre.

Den siktede mannen har knyttet seg til at det er han som har drept de to, men erkjenner ikke straffskyld.

Fikk strengere straff

Den tiltalte burde anses som en «gjenganger hva gjelder vinningskriminalitet», står det i samme dom.

Retten mente historikken til mannen viste at hverken risikoen for varetektsfengsling, prøveløslatelse eller lange fengselsstraffer fikk han til å avstå fra kriminalitet.

Dette medførte at straffen i 2021 ble forhøyet.

Han ble da dømt til fengsel i ti måneder i 2021. Fullbyrding av fire måneder av straffen ble utsatt med en prøvetid på tre år. Varetekt kom i fradrag i den ubetingede delen av straffen med 102 dager. Han ble også dømt til å betale erstatning på flere tusen kroner.

Erkjenner ikke straffskyld

Nå er mannen tiltalt for dobbeltdrapet på Sandaker i Oslo. Politiet rykket ut fredag kveld og fant to døde personer på to ulike steder i en boligblokk.

Politiadvokat Sharma-Sundheim sier de nå jobber med å finne ut av om drapet var planlagt.

De to avdøde mennene er i henholdsvis 60- og 70-årene, og begge var bosatt i blokken på Sandaker. Den siktede bodde ikke i blokken, ifølge etterforskningsleder i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid. De tre skal ha hatt en relasjon.

Det ble gjennomført avhør av den siktede søndag. Han har knyttet seg til drapene, men ikke erkjent straffskyld. Mannen er nå siktet for straffelovens paragraf 275, som har en strafferamme på 8 til 21 års fengsel.

Aftenposten har vært i kontakt med den siktede mannens forsvarer Kaja de Vibe Malling. Hun ville ikke kommentere saken.