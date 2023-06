Aktor om volden: – Det kunne egentlig ikke vært mer unødvendig

Aktor mener det er helt uforståelig og totalt unødvendig at Simensen ble lagt i bakken. Hun sa politimannen selv skapte situasjonen som førte til volden.

Kevin Simensen er en av de to mennene som er fornærmet i saken.

30.06.2023 11:09 Oppdatert 30.06.2023 12:08

SISTE: Aktor ber om fengsel i 60 dager for den voldstiltalte politimannen.

– Det kan ikke være tvilsomt at det dreier seg om ulovlig maktbruk.

Det konstaterte aktor Marit Oliver Storeng i sin prosedyre fredag formiddag.

Dersom tiltalte hadde opptrådt som sivil, ville utgangspunktet ligget på minst 120 dager fengsel, ifølge aktor.

– Kunne ikke vært mer unødvendig

Det er siste dag i Buskerud tingrett. En politimann står tiltalt for å ha utøvet vold mot Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen.

– Hvorfor havnet Simensen på bakken, spurte aktor retorisk.

– For Spesialenheten er det helt uforståelig. Konflikter mellom fulle folk og dørvakter er noe politiet forholder seg til hver kveld, fortsatte hun.

Hun påpeker videre at politiet var i overtall.

– Jeg mener det må karakteriseres som et helt ordinært tjenesteoppdrag.

Storeng sa at det å legge Simensen i bakken hverken var nødvendig eller forholdsmessig.

– Det kunne egentlig ikke vært mer unødvendig, sa hun.

En video Dagbladet publiserte viste hva som skjedde de aktuelle minuttene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg.

Da politimannen og Simensen havnet på bakken, endret situasjonen seg markant, ifølge aktor.

– Situasjonen kom ut av kontroll.

Likevel mener hun at politimannen gikk for langt:

– Slag er et maktmiddel som er forbeholdt nødvergesituasjoner. Og dette var ikke en slik situasjon.

Ifølge aktor var ikke Simensens motstand farlig. Videre mener hun at det var politimannen selv som skapte situasjonen som gjorde at han mente det var nødvendig å slå med batong.

– Oppdraget skulle vært løst på en annen måte.

Aktor Marit Oliver Storeng fører saken for Spesialenheten for politisaker.

Svekket tillit

– Tilliten min til politiet er veldig svekket. Jeg kan ikke tro at det skjedde.

Det fortalte kjæresten til Kevin Simensen. Simensen er én av to fornærmede i saken der en politimann er tiltalt for å ha utøvet vold.

Kjæresten var til stede den aktuelle kvelden og sier hun så at politimannen slo Simensen i hodet med batong.

– Fire politi sitter oppå ham. Han skriker gjentatte ganger at han ikke får puste. Men de gjør ikke noe.

Kjæresten fortalte at Simensen fikk hjernerystelse. Han har hatt vondt i hodet og kroppen. Hendelsen har også preget ham psykisk.

Mottok støtte fra kolleger

Politimannen som er tiltalt for vold mot Simensen og Kristian Pablo Teigen nekter straffskyld.

Han mener de fornærmede var aggressive og truende. Ifølge tiltalte var volden nødvendig og forsvarlig. Dette budskapet gjentok han ettertrykkelig da han fredag formiddag igjen inntok vitneboksen.

Torsdag vitnet flere av politimannens kolleger. De støttet bildet av Simensen som aggressiv og utagerende.

Fredag holder aktor og forsvarer sine prosedyrer. Forsvarer har allerede varslet at de vil nedlegge påstand om full frifinnelse.

– Veldig krevende

Saken har fått mye oppmerksomhet på grunn av en overvåkingsvideo som viser hendelsen. Det var en preget politimann som avga forklaring første rettsdag.

– Denne saken har vært veldig krevende for meg, gjentok han fredag.

Han fortalte at han og kona har mottatt ubehagelige meldinger. Han har måttet sperre flere sosiale medier.

Saken har også hatt betydning for jobben hans.

– Jeg ble flyttet fra patrulje til etterforskning.

Hvis han blir dømt, ligger det an til at han mister jobben.

– Jobben betyr utrolig mye for meg. Det er noe jeg har jobbet hardt for å få til, sa han.

Det er Trude Sørby Einersen som er dommer i rettssaken der en politimann er tiltalt for å ha utøvet vold mot to personer.

Tre nøkkelspørsmål

Aktor sa innledningsvis at retten må ta stilling til tre sentrale spørsmål:

1) Var kroppskrenkelsene lovlige tjenestehandlinger?

2) Dersom det ikke var lovlige tjenestehandlinger: Skal handlingen straffes?

3) Dersom de skal straffes: var kroppskrenkelsene grove?

Hun understrekte at politiet i visse situasjoner og på gitte vilkår har lov til å bruke makt. Det at volden er ulovlig, betyr ikke nødvendigvis at den skal straffes, fortalte aktor.

I denne saken mener aktor at maktbruken var så omfattende at det ikke kan være tvil om at det dreier seg om en straffbar kroppskrenkelse.