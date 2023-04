Mann død etter at flere ble påkjørt i Steinkjer

En mann i 20-årene er død etter å ha blitt påkjørt på et fortau i Steinkjer. Den antatte gjerningsmannen skal ha stukket av, men ble pågrepet senere. Politiet innfører midlertidig nasjonal bevæpning etter hendelsen.

Nødetatene sendte mye ressurser til stedet.

09.04.2023 10:19 Oppdatert 09.04.2023 12:21

Trøndelag politidistrikt meldte om påkjørselen, som skjedde i Kongens gate, klokken 02.19 natt til søndag.

Ytterligere to personer ble truffet av varebilen, og flere andre måtte hoppe unna. De to andre som ble truffet, fikk lettere skader.

Sjåføren av bilen er en mann i 30-årene fra Steinkjer, ifølge politiet. Han er siktet for uaktsom kjøring og mistenkes for promillekjøring.

– Dette er en svært alvorlig hendelse med tragisk utfall. Etterforskningen pågår med full styrke. Politiet har blant annet startet med vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Vil kartlegge om det er en villet handling

– Etterforskningen videre vil forsøke å avdekke handlingsforløpet og vi jobber med flere hypoteser. Et sentralt spørsmål er om det er en ulykke eller en villet handling, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Politiets operasjonsleder har tidligere sagt at det som har skjedd fremstår som en villet handling.

– Han er fortvilet og uforstående til det som har skjedd. Han vet ikke hva han skal si når han blir spurt om merknader til siktelsen. Han fremstår lei seg, sier mannens forsvarer Anne Marstrander-Berg.

Til Adresseavisen opplyser politiet at bilen skal ha kommet opp på fortauet og truffet en mann i 20-årene. Han ble hardt skadet og hentet av luftambulanse, men døde senere av skadene. De pårørende er varslet.

Vitner forteller til Steinkjer24 at påkjørselen skjedde rett utenfor en kebabrestaurant i byen, og at at mange var i sjokk og gråt.

– Det ble en større aksjon da føreren stakk av etter påkjørselen. Han ble pågrepet noen kilometer unna, og det skjedde uten dramatikk, sier operasjonsleder Anlaug Oseid.

Nasjonal bevæpning

Politidirektøren har sendt ut en ordre om midlertidig nasjonal bevæpning etter hendelsen, opplyser Politidirektoratet.

– Hendelsen i Steinkjer er alvorlig. Motivet for handlingen er foreløpig ukjent, og situasjonen fremstår uavklart. Vi har derfor besluttet å innføre midlertidig nasjonal bevæpning, frem til vi har et tydeligere bilde av situasjonen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

– Vi følger situasjonen nøye, og det pågår nå et etterretnings- og etterforskningssamarbeid mellom politiet og PST (Politiets sikkerhetstjeneste), heter det videre.

Sjåføren er innlagt på Sykehuset Levanger, med vakthold rundt seg, skriver Trønder-Avisa.

– Det er fordi han er pågrepet. Sjåføren er veldig beruset, og det har ikke vært mulig å avhøre ham, forteller operasjonsleder Oseid.

Søndag er deler av Steinkjer sentrum avsperret av politiet. Det pågår tekniske undersøkelser på stedet.