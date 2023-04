Ung mann døde etter at flere ble påkjørt i Steinkjer – mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap

En mann i 20-årene er død etter å ha blitt påkjørt på et fortau i Steinkjer. En tidligere straffedømt mann er pågrepet. Politiet innfører midlertidig nasjonal bevæpning etter hendelsen.

Politiet i arbeid ved åstedet i Steinkjer sentrum søndag.

09.04.2023 10:19 Oppdatert 09.04.2023 15:19

Trøndelag politidistrikt meldte om påkjørselen, som skjedde i Kongens gate, klokken 02.19 natt til søndag. Dette er hovedgaten gjennom sentrum i byen.

Ytterligere to personer ble truffet av varebilen, og flere andre måtte hoppe unna. De to andre som ble truffet, fikk lettere skader.

– Den pågrepne er siktet for uaktsomt drap. Den er tatt ut på grunnlag av de opplysningene politiet har i dag, og kan bli forandret basert på nye opplysninger, sa politiadvokat Malin Borg under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Ingenting tyder på at det er noen relasjon mellom siktede og den omkommende, sa politiet under pressekonferansen.

Borg sa videre at den siktede mannen vil bli fremstilt for en lege for å vurdere helsesituasjonen. Hun bekreftet videre at mannen var kjent for politiet fra tidligere saker.

Siktede er tidligere straffedømt

Sjåføren av bilen er en mann i 30-årene fra Steinkjer, ifølge politiet. Han er siktet for uaktsomt drap og mistenkes for promillekjøring.

– Dette er en svært alvorlig hendelse med tragisk utfall. Etterforskningen pågår med full styrke. Politiet har blant annet startet med vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge VG er han straffedømt flere ganger, blant annet for trusler. Han er også tiltalt for å ha forsøkt å forårsake en togulykke etter at han la tunge gjenstander på jernbanelinjen. Tilfeldigheter gjorde at lokføreren klarte å stanse i tide.

Mannen ble frikjent for å ha forsøkt å få toget til å spore av. Han ble da vurdert som lettere psykisk utviklingshemmet, ifølge avisen.

Til Adresseavisen opplyser politiet at bilen skal ha kommet opp på fortauet og truffet en mann i 20-årene. Han ble hardt skadet og hentet av luftambulanse, men døde senere av skadene. De pårørende er varslet.

Vitner forteller til Steinkjer24 at påkjørselen skjedde rett utenfor en kebabrestaurant i byen.

– Hele gaten var full av folk. Det var mange som gråt, sier Anna Føinum-Beck til Adresseavisen. Hun forteller at påkjørselen skjedde langt inne på fortauet.

Nødetatene sendte mye ressurser til stedet i natt.

Vil kartlegge om det er en villet handling

– Etterforskningen videre vil forsøke å avdekke handlingsforløpet og vi jobber med flere hypoteser. Et sentralt spørsmål er om det er en ulykke eller en villet handling, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Politiets operasjonsleder har tidligere sagt at det som har skjedd, fremstår som en villet handling. Under pressekonferansen sa politiadvokat Borg at dette var en hypotese, men at foreløpig så har de begrenset siktelsen til uaktsom drap.

– Dette kan forandre seg etter at vi har samlet inn flere opplysninger, sa Borg.

Mannens forsvarer har tidligere utalt at den siktede er fortvilet over det som har skjedd.

– Han vet ikke hva han skal si når han blir spurt om merknader til siktelsen. Han fremstår lei seg, sier mannens forsvarer Anne Marstrander-Berg.

Siktede fremstilles for varetektsfengsling mandag 2. påskedag klokken 14.00, bekrefter Trøndelag tingrett overfor Nettavisen.

Nødetatene jobber på stedet etter at flere ble påkjørt i Kongens gate i Steinkjer natt til søndag. Det var kaotiske forhold ved åstedet etter hendelsen.

– Det ble en større aksjon da føreren stakk av etter påkjørselen. Han ble pågrepet noen kilometer unna, og det skjedde uten dramatikk, sier operasjonsleder Anlaug Oseid.

VG har snakket med et vitne som snakket med den mistenkte gjerningsmannen ved varebilen som skal ha blitt brukt under påkjørselen.

– Han fortalte meg at han hadde kjørt på tre personer, sier kvinnen til avisen. Hun sier også at han vinglet og fremsto beruset.

Den angivelige kassebilen som ble brukt ble fraktet bort søndag.

Nasjonal bevæpning – men mener folk ikke trenger være bekymret

Politidirektøren har sendt ut en ordre om midlertidig nasjonal bevæpning etter hendelsen, opplyser Politidirektoratet.

Politiet i Norge bærer normalt ikke våpen.

– Hendelsen i Steinkjer er alvorlig. Motivet for handlingen er foreløpig ukjent, og situasjonen fremstår uavklart. Vi har derfor besluttet å innføre midlertidig nasjonal bevæpning, frem til vi har et tydeligere bilde av situasjonen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har beordret nasjonal bevæpning av politiet.

– Vi følger situasjonen nøye, og det pågår nå et etterretnings- og etterforskningssamarbeid mellom politiet og PST (Politiets sikkerhetstjeneste), heter det videre.

Politiet i Trøndelag understreker at det ikke er noen grunn til at folk skal føle seg utrygge.

Sjåføren er innlagt på Sykehuset Levanger, med vakthold rundt seg, skriver Trønder-Avisa.

– Det er fordi han er pågrepet. Sjåføren er veldig beruset, og det har ikke vært mulig å avhøre ham, forteller operasjonsleder Oseid.

Søndag var deler av Steinkjer sentrum tidvis avsperret av politiet. Det har pågått tekniske undersøkelser på stedet. Blant annet skal det innhentes opptak fra overvåkingskameraer i området.

– Jeg blir helt skjelven. Vi er i et slags sjokk og vi tenker på den vitale gutten som mistet livet og på de pårørende som må oppleve noe slikt. Det er helt uvirkelig, sier Steinkjers ordfører Anne Berit Lein til Adresseavisen.

– Dette er en tragisk sak med helt forferdelig utfall, sier ordfører Anne Berit Lein.

Mehl: – Mine tanker går til de pårørende

Justis- og beredskapsministeren viser sin medfølelse til alle berørte etter påkjørselen i Steinkjer.

– Mine tanker går til de pårørende, de skadede og alle berørte i lokalsamfunnet etter den tragiske hendelsen i Steinkjer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

– Motivet for hendelsen er foreløpig ukjent, og situasjonen fremstår uavklart. Politidirektøren har derfor sendt ut en ordre om midlertidig nasjonal bevæpning, sier hun videre.