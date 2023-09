VG: Erna Solberg fikk liste med ukjente aksjehandler uken før valget

Listen viser at forklaringen Erna Solberg ga til velgerne om ektemannens aksjekjøp var feil, skriver VG.

Erna Solberg la fredag frem en liste over ektemannens aksjekjøp og en oversikt med over 3600 aksjehandler. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 22:28 Oppdatert: 17.09.2023 22:48

Uken før valget sendte avisen E24 en liste med aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort, til Erna Solberg. Den viste at Finnes, da Solberg var statsminister, hadde handler aksjer i flere selskaper hverken hun eller Statsministerens kontor (SMK) var kjent med, skriver VG.

Dette stemte ikke med det Solberg selv fortalte offentligheten. Hun fortalte at hun og SMK visste hvilke selskaper ektemannen investerte i og dermed kunne vurdere hennes habilitet.

Visste ikke om aksjehandlene

Solberg mottok listen før E24 6. september avslørte at Finnes handlet aksjer minst 22 ganger de fire siste månedene Solberg var statsminister. Etter dette sto Solberg ved at hun hadde vært tilstrekkelig informert om ektemannens aksjehandler til å kunne vurdere sin egen habilitet.

Sindre Finnes og statsminister Erna Solberg (H) på vei til stemmelokalet i Bergen i 2021. Vis mer

Hun fortalte ikke at det sto flere selskaper på listen som hverken hun eller SMK hadde vært kjent med. Hun fortalte heller ikke at forklaringen dermed hadde vært feil.

De fleste av transaksjonene på listen E24 sendte til Solberg, var på over 100.000 kroner.

Først fredag 15. september, fire dager etter valget, fortalte Solberg om ektemannens aksjehandler. Og la da frem en oversikt med over 3600 handler.

Solberg-rådgiver: Ingen i Høyre kjente til omfanget

Erna Solberg har ikke svart direkte på VGs spørsmål, men hennes presserådgiver Cato Husabø Fossen har sendt over en uttalelse.

– Når vi i dag vet det vi vet om omfanget av Sindre Finnes’ aksjehandel, skulle Erna selvfølgelig ønske at hun hadde bedt om en fullstendig oversikt tidligere.

– Selv etter E24s sak var publisert var Sindres forklaring til Erna at det kun var i dette korte tidsrommet i 2021 at han hadde gjenopptatt og drevet med kortsiktig aksjehandel, slik han var frarådet av Statsministerens kontor å gjøre. Dessverre vet vi nå at han ikke snakket sant.

Ifølge Solbergs presserådgiver var ingen i Høyre kjent med det totale omfanget av Sindre Finnes’ aksjehandel før onsdag 13. september.

VG: Visste bare om noen av selskapene

På listen Solberg mottok var det 22 transaksjoner i 11 selskaper. Solberg og SMK visste bare om et fåtall av disse selskapene, ifølge VGs gjennomgang av listen.

Flere av disse selskapene er store børsnoterte industriselskap som jevnlig er i kontakt med staten, ifølge VG.