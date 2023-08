18-åringen var vaksinert mot hjernehinnebetennelse. Han døde likevel.

Dagens vaksine beskytter ikke mot den formen for hjernehinnebetennelse gutten fra Bærum døde av. Likevel vil ikke Folkehelseinstituttet endre anbefalingene sine.

Overlege og vaksineekspert Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet frykter ikke et stort utbrudd av hjernehinnebetennelse. Til det er sykdommen for sjelden og smitterisikoen for lav.

Publisert: 09.08.2023

Tirsdag døde en 18 år gammel gutt fra Bærum av en sjelden form for hjernehinnebetennelse. Rikshospitalet opplyser at han hadde tatt den anbefalte vaksinen. Likevel ble tenåringen dødssyk etter å ha feriert med opptil 600 andre kommende russ på den greske ferieøya Ios.

Onsdag fikk en ungdom til påvist meningokokk B bakterier. Vedkommende hadde vært på den samme turen, men har ikke utviklet smittsom hjernehinnebetennelse eller annen alvorlig sykdom, opplyser smittevernoverlegen i Bærum.

Dekket vaksinen først i år

Oslo og Asker kommune har de siste årene gitt gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til elever på videregående skole. I Bærum fikk elever mellom 15 og 19 år gratis vaksine for første gang i år.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H)

– Vi var ikke fornøyd med vaksinasjonsgraden og ønsket at flere unge skulle vaksinere seg. Derfor besluttet vi å gi gratis vaksine for å få opp dekningsgraden, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Tre av fire elever har tatt vaksinen i 2023.

– Vi er ikke i mål, men ser at ser at langt flere benytter tilbudet, sier Krog.

– Dette dødsfallet er dypt tragisk. Våre varmeste tanker til familien hans, venner og hele skolemiljøet.

Ikke vaksinert mot den varianten han fikk

Har den brede vaksinen Folkehelseinstituttet anbefaler unge gitt elever og foresatte en falsk trygghet?

– I samråd med pasientens foreldre kan jeg fortelle at pasienten var vaksinert som anbefalt, forteller overlege og seksjonsleder på Rikshospitalet, Ingvild Nordøy.

Men 18-åringen fra Bærum var ikke vaksinert mot den spesielle meningokokk gruppe B-varianten han fikk. Den mest brukte vaksinen blant norske ungdommer beskytter ikke mot den formen for hjernehinnebetennelse han døde av.

På nettsidene sine skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at for å være sikker på å ha beskyttelse mot alle de meningokokkbakteriene som sirkulerer, må man også ta en vaksine som beskytter mot serogruppe B meningokokkbakterier.

Men svært få unge tar to vaksiner.

– I Norge ser vi svært sjelden denne sykdomsvarianten blant unge voksne. Det er nok derfor anbefalingen ut ikke har vært så sterk når det gjelder meningokokk serogruppe B-vaksinen. I Europa er imidlertid nettopp serogruppe B den vanligste forekomsten. Gitt at hele russekull i årevis har dratt på tur til Sør-Europa, bør man kanskje revurdere denne anbefalingen, mener Ingvild Nordøy ved Rikshospitalet.

Det ønsker ikke Folkehelseinstituttet.

– Det er viktig at ungdommene som var på IOS i juli følger de rådene kommunelegene og FHI kommer med, sier Sara Viksmoen Watle, vaksinespesialist hos Folkehelseinstituttet.

En falsk trygghet?

– Hva tenker dere nå som en gutt har dødd av en variant av hjernehinnebetennelse som den vanligste vaksinen ikke beskytter mot? Er dagens vaksineanbefaling god nok?

– Dette dødsfallet endrer ikke vår anbefaling for norske forhold. Grunnen er at vi har ikke sett type B-meningokokksykdom hos ungdomsgruppen siden 2014. Den vaksinen vi først og fremst anbefaler til ungdom, kalt ACWY-vaksine, gir den bredeste beskyttelsen mot det som er vanlig i ungdomsbefolkningen, sier Sara Viksmoen Watle.

Hun er overlege og vaksinespesialist hos Folkehelseinstituttet.

– Men hvis man ønsker beskyttelse mot alle typene av meningokokkbakterier som sirkulerer i Norge, kan man vaksinere seg med meningokokk B-vaksine i tillegg. Ungdommer som reiser til land med høyere forekomst

av meningokokk B sykdom og deltar i aktiviteter som

øker risikoen for smitte og utvikling av alvorlig sykdom, for eksempel russe-event i Syden, bør vurdere å vaksinere seg med både ACWY vaksine og B vaksine.

– De siste årene har flere tusen norske ungdommer dratt til Hellas for å feste sammen om sommeren. Har de trodd at de var beskyttet av en vaksine som i realiteten var en falsk trygghet?

– Den vaksinen mange har fått, gir bredest beskyttelse mot meningokokkbakteriene som er vanligst blant norsk ungdom. I Hellas er gruppe B vanligere, men risikoen for å bli smittet og alvorlig syk er likevel veldig lav. På tross av at vi nå er blitt kjent med at disse turene har foregått lenge, har vi ikke sett tilfeller av meningokokk B sykdom i denne aldersgruppen i Norge siden 2014.

– Har norsk ungdom som har reist til Hellas vært kjent med at de kanskje burde tatt en vaksine til? Det er jo ikke noe de får tilbud om på skolen?

– Rådet om meningokokk B vaksine ved reiser har vært tilgjengelig på FHIs nettsider i flere år. Det er vanskelig for oss å si hvorvidt ungdom kjenner til disse rådene, men vi vet at det er veldig få i den aldersgruppen som tar meningokokk B vaksine, sier Viksmoen Watle.

– Vi vil nå se på dette og vurdere hvordan vi kan øke oppmerksomheten rundt behov for meningokokk B vaksine for de som skal på arrangementer som russefeiring utenfor Norge.

Tilbyr ungdommene en vaksine til

Folkehelseinstituttet frykter ikke et stort utbrudd av smittsom hjernehinnebetennelse. Men for å være på den sikre siden, har de anbefalt at de som var på Ios den siste uken i juli, får antibiotika. Nå kommer de med et føre-var tiltak til:

– De som var i Hellas samtidig med 18-åringen, eller som hadde nærkontakt med ham etter at han kom hjem, vil få tilbud om meningokokk B-vaksine. Det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for smitte, er antibiotika. Men for å forhindre flere alvorlige sykdomstilfeller over tid, anbefaler vi i tillegg denne vaksinasjonen, forteller Sara Viksmoen Watle.

Vaksinen er gratis for nærkontaktene. Oslo, Asker, Bærum og Nordre Follo kommune er i gang med å organisere vaksinasjonstilbudet til dem.

Fakta Få tilfeller i året Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 prosent av de som får den, dør. De siste fem årene før koronapandemien ble det årlig meldt mellom ett og fem tilfeller av meningokokksykdom blant unge mellom 16 og 19 år. I 2022 ble det meldt om ett tilfelle. Kilde: FHI Vis mer