Tusenfryd-ansatte etter ulykken i Sverige: – Kontakter heller teknisk en gang for mye enn en gang for lite

Aftenposten ble med på sikkerhetskontroll av Tusenfryd-attraksjonene.

Hver dag inspiserer elektriker Joakim Horpen Jacobsen Tusenfryd-banene. Her under den nye superattraksjonen «Storm». Vis mer

Før Tusenfryd åpner er de ansatte i full sving med å sjekke det viktigste av alt, sikkerheten. To ulykker i svenske fornøyelsesparker har satt en støkk blant parkens ansatte.

Men hvordan vet egentlig de ansatte at det er trygt i den populære parken?

Aftenposten ble med for å sjekke.

Les også Én omkom, tre alvorlig skadet i ulykke på berg-og-dal-bane – Gröna Lund stenges i minst syv dager

Stopper banen hvis det ikke er trygt

Kate (19) har sitt andre år som sesongansatt ved Tusenfryd. I år er hun operatør på parkens nyeste attraksjon: Storm.

– Vi har et godt samarbeid med teknisk, som sjekker banene hver dag. I tillegg har vi sjekklister og faste rutiner som vi går gjennom og følger nøye.

Hun sørger for at ingen står på områder de ikke skal. At folk ikke har løse gjenstander på seg. Og at bøyler og belter er så godt strammet at de ikke går opp i løpet av turen. I tillegg er det sensorer i setene som sier fra om noe er galt.

– Om vi får beskjed om at en bøyle ikke er festet nok, må vi åpne alle på vognen for så å feste dem på nytt, forteller Kate. Hun kjører ikke før det er trygt:

– Hvis sensoren sier noe fortsatt er galt, ringer vi rett til teknisk og stopper driften av berg-og-dal-banen.

Sjekker hver eneste bolt

Joakim Horpen Jacobsen er elektriker og teknisk ansvarlig på Storm. Dette er hans andre år ved Tusenfryd, og han er blitt veldig glad i berg-og-dal-baner siden han startet.

Hver dag før parken åpner har han kontroll der han sjekker elektriske koblinger, hjul, bremser, muttere, bolter, sylindere og alt annet som er viktig å kontrollere.

– Oppdager jeg en minste feil, så må vi stanse banen. Det er ganske lite som skal til for at vi stopper banen, men mye som skal være feil for at det er en sikkerhetsrisiko. Og derfor går jeg blant annet og ser på hver eneste bolt, hver dag, for å sikre at det er trygt.

Skiftenøkkelen er en av Joakims beste venner ved den daglige kontrollen. Han skrur boltene godt på plass. Vis mer

I tillegg til å sjekke selve vognen, går han langs sporet under banen, for å se at alt er i orden. Han driver også med ukentlige og månedlige kontroller, der de går enda dypere inn.

De daglige kontrollene er mer visuelle, men ved de årlige, månedlige og ukentlige går de mer fysisk til verks. Det kan for eksempel være å ta røntgen av stålet på setene, for å se om de finner noen feil inne i stålet. Slik finner de feil som en ikke ser utenpå.

Joakim mener sikkerhetsrutinene de har er strenge, og han gjennomfører kontrollene på samme måte som før. Likevel innrømmer han at ulykken i Grøna Lund har fått han til å tenke over hvor viktig jobb han har.

– Du får en vekker. Det vi gjør er ekstremt viktig, og ingen av oss vil stå ansvarlig for noens død.

Joakim går under sporene for å sjekke om det er ting på den som ikke skal være der som trær, fuglereir, mat og andre ting. Vis mer

Fakta Hvor ofte kontrolleres fornøyelsesparker i Norge? Statens jernbanetilsyn, SJT, kontrollerer innretninger ved fornøyelsesparker minst hvert femte år.

Hvert år er det en uavhengig tredjepart som utfører kontroll. Det skjer ofte uanmeldt. Sertifiseringsbedriftene KIWA og NSTV er blant dem som engasjeres til slike oppdrag.

Parkene har selv ansvar for de daglige, ukentlige og månedlige kontrollene. Hva som skjer her, rapporteres inn til SJT. Vis mer

Fortsetter som før

Som administrerende direktør, er Bjørn Håvard Solli ekstremt opptatt av sikkerhet i parken sin. Han konstaterer at de har et veldig strengt sikkerhetsregime, og har derfor ikke tatt noen ytterligere grep etter hendelsen i Stockholm.

– Det skaper selvsagt en ekstra bevissthet overfor det vi gjør, men vi vet vi har gode rutiner og er ikke bekymret.

Administrerende direktør ved Tusenfryd, Bjørn Håvard Solli, mener parken er veldig strenge. – Vi gjør alt for å holde besøkende trygge. Vis mer

Hvert år skal en uavhengig tredjepart foreta kontroll på attraksjonene, men hos Tusenfryd har de to kontroller. Dette gir en ekstra trygghet på at tilstanden på attraksjonene er trygge, mener Solli.

Tusenfryd har ingen berg-og-dal-baner fra leverandøren som produserte Jet-Line som sporet av i Gröna Lund den 26. juni. Om parken hadde hatt det, sier Solli at en ting hadde vært sikkert:

– Da hadde vi stanset driften umiddelbart.

– Det setter en støkk i deg

“Tusenfrydene” Bjørnar og Syver er far og sønn. Dette var deres første gang på besøk i år og deres første møte med “Storm”. Følelsene rundt berg-og-dalbanekjøring er ulike.

Syver (til venstre) og Bjørnar var to av de første som fikk kjøre Storm denne dagen. De tok gjerne to runder på rappen da det ikke var kø. Vis mer

– Jeg synes ikke det er så skummelt å ta berg-og-dal-baner, og det skjer sjeldent slike ulykker som på Grøna Lund, så jeg tenker det går bra, sier en uberørt Syver.

Far er derimot ganske skeptisk. Bjørnar sier ulykken i Stockholm satte en liten støkk i han, og han vil ikke slippe sønnen sin alene på fornøyelsespark i frykt for at noe skal skje. Han forteller at det er noe han kommer til å tenke på fremover.

To andre som var på besøk på Tusenfryd samme dag, var kjæresteparet Birthe og Preben. Preben forteller han har vært mer nervøs etter den grusomme ulykken, men at de forstår at Tusenfryd har gode sikkerhetsrutiner.

– Vi var litt bekymret, men tenker det går bra. Vi var mest nervøs for været, sier Birthe.

Birthe og Preben på den nye berg-og-dal-banen Storm. Vis mer

– 100 % trygt

Kate (19), Sofie (19) og Siri (18) er operatører ved Tusenfryd. Ulykken ved Gröna Lund i Stockholm har satt en støkk i de tre jentene. De mener det understreker hvor stort ansvar de har, men de er ikke særlig bekymret for at noe lignende skal skje på Tusenfryd.

– Vi kontakter heller teknisk en gang for mye enn en gang for lite.

Sofie påpeker at de aldri hadde latt besøkende få kjøre med mindre det er trygt. Etter ulykken i Stockholm har flere besøkende vist bekymringer, og Sofie føler på et stort ansvar i å berolige dem og forklare at de befinner seg i trygge omgivelser.

– Det er 100 prosent trygt, sier Sofie.