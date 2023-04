De frykter forskjellsbehandling av alvorlig kreftsyke. Ekspertpanelet diskuterer om det har noen hensikt å fortsette.

Kreftpasienter som sannsynligvis vil dø i løpet av en kort periode kan få saken sin vurdert hos Ekspertpanelet.

Pasienten selv eller pasientens lege kan henvende seg til Ekspertpanelet.

I løpet av to uker skal panelet gjøre en ny vurdering (second opinion) av pasientens behandlingsmuligheter, for enten etablert eller utprøvende behandling.

Ekspertpanelet kan vurdere behandling som lege eller pasient selv har funnet frem til, eller komme opp med egne forslag.

Ekspertpanelet skal vise til studier i Norge og Norden, men kan også vurdere studier innen EU-området.

Kostnader knyttet til studier som kun foregår i USA eller Asia vil ikke bli dekket.