Temperaturen i Oslo har vært 5 grader over normalen de første dagene i november

Synes du det er uvanlig mildt om dagen? Det stemmer. Og det blir fortsatt vått, grått og mildt.

Høsten har vært fuktig i hovedstaden. Neste uke kommer mer regn.

Nå nettopp

De høye temperaturene vi har hatt på Østlandet i det siste, skyldes mild luft fra sør.

– Det har blåst sørlige, sørvestlige vinder i Europa de siste dagene. Der er det nå ganske normale temperaturer etter en varm oktober, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

For Oslos vedkommende sier Walløe at temperaturen så langt i november har vært hele 5 grader over normalen, basert på gjennomsnittet de siste 30 årene.

Høstlig varme etterfulgte en sommer der gjennomsnittstemperaturen i Europa var den høyeste som noen gang er registrert.

Blir våt uke

I Norge, og spesielt på Østlandet, er det bare å holde paraplyen klar. Her kommer flere runder regn de nærmeste dagene. Så langt i november har det ikke regnet spesielt mye, mener meteorologen.

– Frem til lørdag morgen hadde vi fått 25 mm nedbør på Blindern. Til sammenligning er det kommet mye mer i Marka, hele 89 mm på Bjørnholt så langt i november, forteller han.

De neste dagene blir det mye grått og vått vær. – Og nedbørsmengden øker på, sier Walløe.

I Oslomarka har det regnet mer enn i byen, noe turgåere har merket.

– Det er større sjanser for at vi slipper nedbør neste helg, trøster statsmeteorologen. Den milde værtypen kommer fortsatt til å prege Sør-Norge.

Sol i Bergen

Mandag blir ukens beste dag på Vestlandet.

– Da tar vi nedbøren på Østlandet, mens det blir tørrere i Bergen, forteller meteorologen.

Senere i uken kommer lavtrykk inn fra sørvest. Da vil Vestlandet få sin dose regn resten av uken, og været blir vekslende.

Trondheim har hatt over 10 grader lørdag, og det er ikke lett å finne kuldegrader.

– I nord er det synkende temperaturer, og Tromsø kommer under null i neste uke. I Finnmark blir det kaldere etter en mild helg.

– Det blir en vekslende, lavtrykkspreget uke, konkluderer Terje Alsvik Walløe.

I Biarritz sørvest i Frankrike var det fortsatt badevær i forrige uke.

Varmt i Europa

Været denne høsten har vært uvanlig i både Norge og Europa. Lista fyr i Farsund tangerte rekorden for høyeste gjennomsnittstemperatur målt i oktober, ifølge Meteorologisk institutt. arrow-outward-link Temperaturen ved fyret lå i snitt på 11,7 grader.

– Det er ingen tvil om at dette er ekstremt, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Mitt inntrykk er at det har vært mer eller mindre kontinuerlig varmt hele sommeren og langt utover høsten, legger han til.

Ifølge Hygen føyer varmerekordene seg inn i et mønster i tråd med endringene i klimaet. Han kaller utviklingen bekymringsfull.

– Jeg synes vi må ta dette på største alvor, at vi ser store endringer i værsystemene som treffer kontinentet vårt.

Hygen mener tidspunktet for den siste varmebølgen er med på å understreke viktigheten av det internasjonale samarbeidet for å kutte de globale utslippene av klimagasser.