I anken advokat John Christian Elden sendte inn på vegne av Eirik Jensen søndag, står narkotika-delen og korrupsjon helt sentralt.

Elden er svært uenig i tingrettens vurdering av bevisene her, rettens fokus på at Jensen har et medvirkeransvar fordi han må ha visst at Cappelen var kriminell.

For Oslo tingrett har meldinger mellom Eirik Jensen, Gjermund Cappelen og Capplens leverandører av store partier hasj vært helt avgjørende. Ikke minst fordi meldingene stadig faller sammen med hasjleveranser til Cappelen.

Aftenposten har samlet eksemplene på denne type kommunikasjon fra tingrettsdommen, der Jensen ble dømt til 21 års fengsel.

Cappelen kjøpte kryptert telefon til Jensen

Ifølge dommen mot Jensen og Cappelen har det vært minst 1523 «kommunikasjonshendelser» mellom Cappelen og Jensen 2009–2014. Jensen har også erkjent å ha knust en telefon som han hadde spesielt mye kontakt med Cappelen via.

Dan P. Neegaard

Kjøpte kryptert telefon til Jensen

Tingretten peker på at Cappelen på ett tidspunkt kjøpte to Nokia N73 krypteringstelefoner, og ga den ene til Jensen, noe begge bekrefter. Cappelen har brukt sin telefon til tre nummer: Jensen, en «Mr. Good» og en hasjleverandør i Nederland.

Cappelen har forklart at Jensen er «Mr. Good». Jensen nekter for dette.

Cappelen opplyser at begreper som «byggevirksomhet» og «aktivitet på tomta» er koder for hasjleveranse, «hagearbeid» handler om utbetaling av penger, mens «lunsj», «dekk» og «julegaver» dreier seg om hasj.

HER ER EKSEMPLENE FRA DOMMEN:

«Mr. Good» varsler «stille som i graven»:

Retten har funnet det bevist at Cappelen natt til mandag 7. desember mottok en last på 400 kilo hasj.

Fra dommen:

«Etter dette er retten ikke i tvil om at «Mr. Good» er Jensen, og at Jensen er innforstått med Cappelens kodespråk om innførsel av hasj.»

Terje Pedersen, NTB scanpix

«Lunsj» før påske

Ifølge Cappelen ankom en leveranse 20. april.

Hasjleveranse i solskinn

Heiko Junge, NTB scanpix

Ifølge Cappelen fant en innførsel på 300 kilo hasj sted rundt 11. mai 2010.

Jensen: Trengs ekstramannskaper?

23. november 2010: Flere SMS fra Cappelen til Jensen, ifølge Cappelen orienteringer om leveranse av hasj.

Her kommenterer retten at «For øvrig har Jensen i retten ikke kunnet gi noe svar på hvorfor en politileder spør sin kilde om når politiet skal kalle inn ekstrahjelp.»

Kodespråk bare overfor Cappelen

To minutter senere sender Cappelen melding til sin leverandør i Danmark, og spør om han «kommer på besøk snart».

Ifølge dommen har Jensen ingen god forklaring på kodespråket, som han hevder han bruker med kilder generelt. Retten mener det har skjedd kun overfor Cappelen.

Fiktive motorproblemer

Dommen: «Som omtalt ... kom det en last 9. november 2011, men den inneholdt så dårlig hasj at Cappelen bestemte seg for å bytte lasten ...Det er på det rene at Cappelen på denne tiden ikke hadde motorproblemer på sine biler.»

«Kontoret er tynt bemannet»

Cappelen har forklart at en leveranse kom rett før 21. desember 2011.

Jensen: «Det er meldt knallvær». Så kom lasten.

Mandag 8. oktober møter Cappelen en hasjleverandør i Amsterdam.

Den 13. oktober mottar Cappelen en last fra Nederland på 150 kilo hasj.

Ny jobb på «tomta» - ny hasjleveranse

Lørdag 15. desember 2012 mottar Cappelen 350 kilo hasj fra Spania.

«Hagearbeid» rett før snøen kommer

«Alt er topp»

Cappelen etter å ha hatt kontakt med en hasjleverandør:

Dokumentasjon av meldinger mellom Jensen og Cappelen favner 1000 sider. Den beviser ifølge retten at Jensen beskyttet Cappelen og ga råd om når hasjpartiene kunne tas inn.

Jensen har fastholdt at han ikke kjente til Cappelens narkotikavirksomhet, og at meldingsutvekslingen mellom ham og Cappelen dreide seg om sistnevntes Cappelens rolle som kilde for politimannen.