Råger Holte (38) ble funnet død i sin egen leilighet 25. januar i år. Den nå tiltalte 27-åringen har innrømmet at det har var en slåsskamp mellom de to et drøyt døgn før Holte ble funnet død.

– Han forklarer at det har vært en slåsskamp hvor avdøde har slått ham med tallerken, en klappstol og en annen tregjenstand. tiltalte erkjenner å ha gått til motangrep, men mener de to skværet opp igjen og var venner morgenene etter, sier tiltaltes forsvarer, Arve Opdahl, til VG.

Tiltalte har forklart at begge var ruset og at det ikke var uvanlig at de barket sammen for så å bli venner igjen. Han har ingen formening om hvem som drepte Holte.

Rettssaken mot 27-åringen starter i Sør-Trøndelag tingrett mandag. Det er satt av fire uker til saken. Påtalemyndigheten varsler at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for den tiltalte mannen.