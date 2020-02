– Det var en ubeskrivelig følelse, som best kan sammenlignes med dagen da jeg ble gift eller barnefødslene som fulgte, smiler Stig O. Jacobsen. Familien hadde gitt opp håpet om å rette opp oldeforeldrenes tabbe, men i 2013 annonserte Statskog helt uventet de to eiendommene for salg i lokalpressen. Sommeren etter var skogen tilbake på familiens hender.

Eiendomsinvestoren fra Angvik utenfor Molde er en av 178 privatpersoner og firmaer som de siste årene har kjøpt betydelige skogsområder fra Statskog. Men det statlige selskapet har nektet å fortelle hvem som nå eier skogen som tidligere var din og min – og hva de har kjøpt den for. For første gang kan Aftenposten nå presentere hele kjøperlisten.