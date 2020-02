Her blir Viktor (10 måneder) hastevaksinert mot meslinger

Fredag ble det kjent at et barn i Margarinfabrikken barnehage i Oslo er smittet med meslinger. Barnet er under 15 måneder og hadde dermed ikke fått MMR-vaksinen.

I tillegg er det mistanke om at en person til er smittet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Det opplyser smittevernoverlege Tore W. Steen i Helseetaten i Oslo kommune til Aftenposten lørdag.

I helgen ble derfor alle uvaksinerte barn i Margarinfabrikken barnehage, samt barn som var innom Sagene helsestasjon 5. og 6. februar, oppfordret til å komme innom for å vaksinere seg.

Til sammen ble rundt 60 barn vaksinert, ifølge helsestasjonen.

Fakta: MMR-vaksinen Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine.

Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder).

Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling-, kusma- og røde-hunder-virus

Barnet får vaksinen to ganger. Første gang ved 15 måneders alder. Siste gang i 6. trinn på barneskolen. Kilde: FHI

Vaksineres fra 15 måneder

Barnevaksinasjonsprogrammet anbefaler at barn får MMR-vaksine ved 15 måneders alder og igjen ved 12–13 års alder. I Norge er det nesten 95 prosent vaksinedekning med MMR-vaksinen.

Barn under 15 måneder er derfor ikke beskyttet mot meslinger og er spesielt utsatt ved utbrudd. Vaksinen anbefales til spedbarn fra 9 måneders alder dersom det er økt smitterisiko. Dette kan enten være ved utbrudd i barnets nærmiljø, eller dersom de skal reise til land med høyere smitterisiko.

Dersom første dose er gitt før fylte 12 måneder bør vaksinasjon gjentas ved alder 15 måneder eller senere.

Bjørn Skomakerstuen

Stor pågang

– I dag er det roligere, men vi hadde stor pågang i går. Vi har også fått mange telefoner fra foreldre. Noen er bekymret, og det er det god grunn til – meslinger er en alvorlig sykdom, sier Elisabeth Matre, helsesykepleier i bydel Sagene.

Et av barna hun vaksinerte på lørdag, var 10 måneder gamle Viktor.

– Vi ble anbefalt å vaksinere ham nå fordi vi var en av dem som var innom helsestasjonen onsdag 5. februar, forteller pappa Fredrik Fanghol.

– Jeg er ikke så bekymret, men det er greit å følge opp for å redusere smittefaren.

TOMM W. CHRISTIANSEN

Anbefales å bli hjemme

Både nyvaksinerte og uvaksinerte barn og ansatte ved Margarinfabrikken barnehage anbefales å holde seg hjemme til uken.

Helsestasjonen anbefaler også at uvaksinerte søsken holdes unna barnehagen ved henting og levering.

Margarinfabrikken barnehage, der det smittede barnet går, har 66 barn under 15 måneder, altså under aldersgrensen for vaksinering. Smittevernoverlege Tore W. Steen utelukker derfor ikke at flere barn kan ha blitt smittet.

Fakta: Derfor kan meslinger være farlig Meslinger (morbilli) skyldes meslingvirus og er en av de mest smittsomme infeksjonssykdommene. Inkubasjonstiden er 10–15 dager. Sykdommen begynner med et katarralsk stadium som varer 3–4 dager og kjennetegnes av snue, konjunktivitt med lysskyhet, moderat feber, ofte gjøende hoste og etter 2–3 dager utslett i munnhulen (Kopliks flekker). Meslinger er den alvorligste av barnesykdommene. Meslinger er alvorlig fordi den påvirker infeksjonsforsvaret, og gir stor risiko for ettersykdommer som otitt, diaré, bronkitt og pneumoni. Den viktigste grunnen til å vaksinere er imidlertid de alvorligste komplikasjonene: dødsfall og varig hjerneskade. Kilde: Folkehelseinstituttet

Trolig smittet på Legevakten

Smittevernoverlegen tror barnet som har fått meslinger ved Margarinfabrikken barnehage trolig ble smittet på Legevakten.

– Meslinger er en svært smittsom virussykdom, man kan smittes etter å ha vært i samme rom som en annen person uten å ha hatt direkte kontakt, opplyser Steen.