Svensk mann døde i skianlegget i Trysil

Hendelsen skjedde like før klokken 14.

– Vi regner med at han har hoppet i et av hoppene der. Det er tegn som tyder på at han har falt og slått seg, sier driftssjef Jan Linstad ved skianlegget i Trysil til Dagbladet.

Nødetatene forsøkte gjenopplivning på stedet, uten resultat.

– Vi vil forsøke å finne ut om noen har vært vitne til dette eller om noen vet noe mer om omstendighetene rundt hendelsen, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt til NTB onsdag ettermiddag.

Det var ansatte ved skianlegget som ringte nødetatene.