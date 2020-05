Forsvarer Holden er ikke overrasket over lagmannsrettens avgjørelse

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier han ikke er overrasket over at lagmannsretten tidligere i dag gikk inn for løslatelse av Tom Hagen.

– Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Umiddelbart etter at jeg så politiets begrunnelse, var det min oppfatning at dette var svært tynt, sier Holden torsdag ettermiddag.

Forsvareren sier at han så langt ikke har vært i kontakt med Hagen fordi han satt i et annet rettsmøte, men at han hadde et møte med sin klient i går. Der skal Hagen ha uttrykt bekymring for hva som kommer til å skje «når politiet skjønner at han er uskyldig». Hagen skal ifølge Holden ha vært bekymret for at politiet da ikke vil være i stand til å oppklare saken.

– Jeg er først og fremst betenkt over at politiet velger å gå til pågripelse på et så tynt grunnlag, sier Holden.

– Jeg forventer at Tom Hagen blir løslatt i morgen, sier Holden.

Påtalemyndigheten har fått frist til fredag klokken 10 med å begrunne anken.

– Jeg skal nok sitte klar og gi mine synspunkter raskt. Så får vi krysse fingrene for at de rekker å behandle den i løpet av fredagen, sier Holden.

Tomm Christiansen

– Vi registrerer at kjennelsen ikke er enstemmig

Haris Hrnovica, politiets påtaleansvarlig, møtte pressen utenfor Lørenskog politikontor torsdag ettermiddag.

– Politiet tar lagmannsrettens kjennelse til etterretning, men vi er noe overrasket. Vi registrerer at den ikke er enstemmig, sier han.

Han bekrefter at saken er anket, og at begrunnelsen må leveres inn av politiet innen klokken 10 i morgen.

Han bekrefter også at Hagen først eventuelt kan løslatelses etter at Høyesterett har behandlet anken.

– Vi kan ikke gi noen kommentarer utover dette frem til Høyesterett har behandlet saken, avslutter han.

To av tre dommere for løslatelse

Ifølge kjennelsen som ble avsagt av Eidsivating lagmannsrett, gikk to av tre lagdommere inn for løslatelse, mens den tredje ville ha fortsatt fengsling av Anne-Elisabeth Hagens ektemann.

Flertallet slår fast at de ikke finner skjellig grunn til mistanke om at Tom Hagen har drept eller medvirket til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Retten har gått gjennom de samme bevisene som ble lagt frem i tingretten, men har altså vurdert dem annerledes.

«Selv om (fremlagte bevis, red.anm.) kan underbygge en viss mistanke, er dette etter flertallets syn ikke tilstrekkelig til å konstatere skjellig grunn til mistanke om å ha forholdt seg som beskrevet i siktelsen», heter det i kjennelsen.

Flertallet mener at flere av bevisene politiet har vist til som grunnlag for mistanken mot Tom Hagen, i liten grad underbygger drapssiktelsen.

Høyesterett skal nå ta stilling til om det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil tolkning av lovbestemmelser. Hvis Høyesterett mener det, sendes saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Dan P. Neegaard

Savnet i over 18 måneder

Forrige uke ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Søndag kveld anket han og forsvarer Svein Holden beslutningen om varetektsfengsling.

Politiet skulle i utgangspunktet levere sitt svar til anken tirsdag, men måtte få fristen utsatt til onsdag.

Tom Hagen har siden han ble pågrepet, nektet enhver form for straffskyld.

Det er over 18 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen, kona til Tom Hagen, ble meldt savnet.

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat, Gard Andre Lier, sier til Aftenposten at det viktigste nå blir ikke å glemme den antatt døde kvinnen.

– Uansett status i saken må vi ikke glemme Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt borte, og alle ressurser må settes inn for å finne henne, sier Lier.