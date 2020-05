Lagmannsretten vil løslate Tom Hagen fra varetekt

Ifølge kjennelsen som ble avsagt av Eidsivating lagmannsrett i dag, gikk to av tre lagdommere for løslatelse, mens den tredje ville ha fortsatt fengsling.

Flertallet slår fast at de ikke finner grunn til skjellig mistanke for at Tom Hagen har drept, eller medvirket til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Retten har gått gjennom de samme bevisene som ble lagt frem i tingretten, men har altså vurdert dem annerledes.

Det kommer frem at flertallet mener at flere av bevisene politiet har vist til som grunnlag for mistanken mot Tom Hagen i liten grad underbygger drapssiktelsen.

Aftenposten er kjent med at det særlig er ett forhold som bidrar til å svekke politiets teori. Tom Hagen skal ha forlatt boligen i Sloraveien 4 før hans kone hadde avsluttet en telefonsamtale med et annet familiemedlem. Han skal deretter ha kjørt til jobb.

Selv om lagmannsretten har besluttet at Hagen skal løslates, vil han bli sittende til Høyesterett har behandlet saken, skriver NRK.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med påtaleansvarlig jurist og politiadvokat Haris Hrenovica fra Øst politidistrikt, men politiet har enn så lenge ikke besvart henvendelser.

Savnet i over 18 måneder

Forrige uke ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Søndag kveld anket han og forsvarer Svein Holden beslutningen om varetektsfengslingen.

Politiet skulle i utgangspunktet levere sitt svar til anken tirsdag, men måtte få fristen utsatt til onsdag.

Tom Hagen har siden han ble pågrepet nektet enhver form for straffskyld.

Det er over 18 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen, kona til Tom Hagen, ble meldt savnet.