FpU-leder hardt ut mot skolenes klimastreik

– Dette er ingen streik. Dette kaller skolene skulk, sa han i talen.

22. mars samlet klimastreiken blant norske skoleelever over 40.000 barn og ungdommer. Initiativtakerne har varslet at de vil gjenta streiken 24. mai.

– Vet virkelig klimastreikende elever hva de egentlig demonstrerer mot, spurte FpU-lederen fra talerstolen.

– Fremtiden vil fortsatt ha bruk for olje og gass. Det trengs for å produsere mobilen vår, elbilen til naboen og matemballasje. Olje og gass er mer enn eksosen som kommer ut av bilen, og gass vil være en del av løsningen på veien mot et fornybart samfunn, sa Svendsrud og viste blant annet til at Tyskland vil trenge naturgass når kull og kjernekraft skal fases ut innen 2038.

– Har de tenkt over de sikkerhetspolitiske utfordringene dersom store deler av Sentral-Europa blir avhengig av Russland for å få energi? Forstår man at alenemoren i Tyskland trenger gass for å lage middagen sin? Jeg tror ikke det, sa Svendsrud.