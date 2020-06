Mange tusen mennesker samlet seg foran Stortinget og den amerikanske ambassaden fredag ettermiddag for å demonstrere mot politivold og rasisme. Folkemengden strakte seg ned til fontenen i Spikersuppa, rundt 150 meter unna. Og folk sto tett i tett.

– Samler man mye folk på ett sted, så er sannsynligheten for at en av dem kanskje er syk, uten at vedkommende selv vet det, ikke neglisjerbar. Da kan vi få en superspreder-situasjon, hvor man er tett på hverandre, og en person smitter veldig mange. Da har vi plutselig et lite utbrudd i Oslo, og det ønsker vi å unngå, sier Nakstad til NRK.

Nakstad slår fast at demonstrasjonen var et brudd på smittevernreglene. Regelen er at kun 50 personer kan være samlet på et sted. Under fredagens demonstrasjon ble kravet om 1 meters avstand opphevet.

– Politiet og samfunnet for øvrig setter ytringsfriheten høyt, sa innsatsleder Svein Arild Jørundland til NRK. Derfor grep de ikke inn.

– Når flere tusen mennesker samles med mindre enn én meters avstand, så øker risikoen for spredning betydelig. Det er uheldig og bekymringsfullt, sier Nakstad til VG.

Tomm W. Christiansen

– Bør også ha respekt for oss som ikke vil dø av sykdommen

67 år gamle Clas Jostein Claussen bor på Tåsen i Oslo. Han understreker at han synes engasjementet er flott. Likevel er han opprørt over at så mange samlet seg tett i tett fredag ettermiddag.

– Jeg er frisk, men i en risikogruppe. Jeg hører på myndighetenes beskjeder og vasker meg hyppig. Og jeg har en intens motvilje mot å havne i respirator på Ullevål sykehus, sier Claussen.

Han tar koronaviruset på alvor, og påpeker at ingen har erklært at pandemien er over.

– De som er der for å demonstrere, bør også ha litt respekt for oss som ikke vil dø av sykdommen, sier Claussen.

Tomm W. Christiansen

Samlet for å vise avsky mot rasisme

Demonstrasjonene mot rasisme skulle i utgangspunktet foregå foran den amerikanske ambassaden mellom Smestad og Røa, like ved Gardeleiren. På grunn av smittevern ble demonstrasjonen i utgangspunktet kraftig nedskalert og flyttet til Eidsvolls plass. Likevel møtte tusenvis av mennesker opp begge steder.

Kort tid etter klokken 16 var minst 1000 samlet foran ambassaden på Huseby, vest i Oslo. Så gikk de sammen mot Eidsvolls plass foran Stortinget. Omtrent klokken 17.30 kom de frem, og to store demonstrasjoner ble til én.

Politiet vet ikke nøyaktig hvor mange som møtte opp fredag. I august i fjor var en tilsvarende folkemengde samlet foran Stortinget for å brøle for klimaet. Da anslo politiet at rundt 7000 mennesker var samlet.

De samlet seg for å vise avsky mot rasisme. Hovedparolen foran Stortinget er «We can't breathe» – vi får ikke puste. Sitatet er hentet fra George Floyd, mannen som ble pågrepet i Minneapolis og døde av skadene.