Over 40 prosent av kvinner i 20-årene har hatt uønsket sex

42 prosent av de spurte kvinnene i en fersk undersøkelse oppgir å ha hatt ufrivillig sex én eller flere ganger, ifølge en ny undersøkelse.

En fersk undersøkelse viser at 42 prosent av de spurte kvinnene oppgir å ha hatt ufrivillig sex én eller flere ganger. Sara Johannessen / NTB scanpix

NTB

8 minutter siden

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av NRK. Utvalget består av 500 kvinner og menn i alderen 20–29 år fra hele Norge.

Av dem som oppgir å ha hatt sex uten å ønske det, svarer 37 prosent av kvinnene at det har skjedd mens de sov eller var beruset. Samme antall svarer at de sa nei, men at de ikke ble hørt. 33 prosent svarer at det var lettere å la det skje, enn å si nei.

Også 15 prosent av de spurte mennene oppgir at de har hatt uønsket sex én eller flere ganger.