Stortinget har vært utsatt for et omfattende IT-angrep - innbrudd i flere epostkontoer

Stortinget har den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd på epostkontoene hos flere stortingsrepresentanter.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier at det har vært innbrudd på epostkontoene til flere stortingsrepresentanter og ansatte. Berit Roald/NTB scanpix

1. sep. 2020 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen understreker på en pressekonferanse på Stortinget klokken 16 tirsdag at angrepet gjelder et mindre antall ansatte.

Hun vil ikke kommentere omstendighetene rundt angrepet, hvem som er rammet eller hva slags data det er snakk om.

Hun forklarer videre at saken nå er anmeldt og at PST er påkoblet saken.

– Vi vet ikke noe om hvem som kan stå bak, sier Andreassen til VGTV.

Hun sier at uregelmessighetene ble oppdaget for en drøy uke siden, og at Stortinget på nåværende tidspunkt ikke kjenner det mulige skadeomfanget i saken.

– Vi ser svært alvorlig på saken

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, sier Andreassen.

På pressekonferansen sier Andreassen likevel til TV 2 at sikkerheten på Stortinget er god.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier Andreassen i en pressemelding tidligere tirsdag.

Stortingets analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data i forbindelse med innbruddet på epostkontoene hos det de selv omtaler som «et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte».

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

Stortinget informerer i en e-post til alle ansatte som Aftenposten har fått tilgang til, at alle direkte berørte er blitt kontaktet og at de vil bli fulgt opp av administrasjonen de neste dagene.

PST skal vurdere om det er grunnlag for etterforskning

Stortinget opplyser i pressemeldingen at de har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i denne saken. Stortingets administrasjon har tirsdag også besluttet å anmelde forholdet til politiet.

Politiets sikkerhetstjeneste skrev tirsdag ettermiddag på Twitter at de er kjent med IT-angrepet. Tjenesten skriver at de vil vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning når de mottar anmeldelsen fra Stortinget.