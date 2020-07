Granskernes dom over PST og politiets arbeid: Politiet kunne vært raskere fremme

Det kom frem da utvalgets leder, den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen, presenterte granskernes dom over politiets arbeid under en pressekonferanse torsdag formiddag. Utvalget mener at:

Politiet og offentligheten burde fått beskjed om PSTs hevede trusselvurdering.

Det burde vært foretatt en bekymringssamtale med Manshaus.

Politiet kunne vært raskere fremme.

Angrepet trolig ikke kunne vært avverget.

– Kunne ikke vært avverget

Evalueringen tar for seg perioden fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottok tips om Philip Manshaus sommeren 2018 og politiets rolle frem til dagen etter drapet på stesøsteren og moské-angrepet 10. august i fjor. Rapporten på 200 sider ble levert oppdragsgiverne Politidirektoratet, PST og politimesteren i Oslo denne uken.

Der konkluderer utvalget med at de ikke tror terrorangrepet i Bærum kunne ha vært avverget hvis PST hadde behandlet tipset de fikk i 2018 om Philip Manshaus annerledes.

– Kunne angrepet ha vært avverget dersom tipset om Manshaus hadde vært behandlet annerledes? Vårt svar er nei, formodentlig ikke, sa utvalgsleder Anja Dalgaard-Nielsen da evalueringsrapporten ble lagt frem.

– Vi finner at håndteringen av tipset hos myndighetene var proporsjonalt til den bekymringen, og den informasjonen, som forelå, sa hun.

Hun understreker at Manshaus ikke kommuniserte sin voldelige intensjon til omverdenen.

– Myndighetene kunne, og de burde nok også, ha tatt en avklaringssamtale, en bekymringssamtale, med Manshaus, sa Dalgaard-Nielsen.

Hun understreker også at dette er et dilemma, i og med at forskning indikerer at en slik bekymringssamtale også kan bidra til å dytte den radikaliserte i gal retning.

Var ikke lokalkjente

Politiet brukte 20 minutter før de kom til stedet etter meldingen om angrepet på moskeen. Utvalget konkluderer med at politiet kunne vært raskere fremme, og begrunner det blant annet med at politiet kjørte feil, fordi de ikke var lokalkjente og ble ledet feil av Google Maps.

«Siden ingen av de to betjentene er lokalkjente, har de ikke noe grunnlag for å betvile den foreslåtte kjøreruten, eller å begi seg ut på en alternativ kjørerute som de ikke er kjent med,» heter det i rapporten.

Ifølge rapporten kunne patruljen trolig ha vært 4–5 minutter raskere på stedet dersom de hadde kjørt korteste vei.

I rapporten står det også at en annen patrulje som meldte seg fra Sandvika «fikk beskjed om å avvente».

Utvalget påpekte også at det ikke ble lest inn en såkalt plivo-melding (pågående-livstruende-vold, red.anm.) på sambandet, noe som også kunne kortet ned responstiden.

– Ingen tvil om at responstiden kunne vært kortere

Utvalget anbefaler også at PST styrker sin kommunikasjon av trusselvurderinger til politiet.

– Jeg kan være så ærlig å si at vi kan ha en tennes til å beskytte den informasjonen vi får i kanskje litt for stor grad. Rådet om å lage ugraderte trusselvurderinger synes jeg er et fornuftig råd, det hadde ikke vært vanskelig å gå ut med en ugradert trusselvurdering i denne saken, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han kom til orde etter Dalgaard-Nielsens presentasjon.

Også politimester Beate Gangås i Oslo sier rapporten viser at det er potensial for forbedring.

– Utvalgets rapport viser at alt ikke fungerte like godt denne dagen, sa hun.

– Det er ingen tvil om at responstiden skulle vært kortere. Oslo politidistrikt har generelt gode responstider. Dette tilfellet var et unntak i så måte, sa Gangås.

Hun understreket også viktigheten av godt samarbeid mellom Oslo politidistrikt og PST.

– Oppdatert etterretning må være tilgjengelig for våre medarbeidere.

Det har tidligere kommet frem at en trusselvurdering om økt høyreekstrem aktivitet fra PST i forkant av terrorangrepet, ikke var kjent utover en mindre krets i politiet.

Mener håndteringen av tipset var i tråd med tilgjengelig informasjon

Under rettssaken i mai i år ble tipset PST mottok i juni 2018, over ett år før drapet og moské-angrepet, lest opp.

«Politisk, nasjonalist, ønsker en autoritær stat, ønsker ikke å stemples som høyreekstrem, men reagerer veldig anerkjennende på betegnelsen», er en beskrivelse av 22-åringen som PST fikk.

PST har tidligere beskrevet tipset de mottok som «nokså vagt».

Heiko Junge

På spørsmål fra salen om hvorfor utvalget mener man i håndteringen av tipset ikke kunne avverget angrepet, svarer Dalgaard-Nielsen:

– Vi har målt håndteringen av tipset opp mot de rutiner og regler som gjelder. Og vi finner at det har vært behandlet i tråd med bekymringen som omhandlet ekstreme politiske holdninger, men ikke en angrepsintensjon.

– Er politiet avhengig av at Google Maps gir riktig informasjon for at dere skal rykke ut tidsnok?

– Nei, i utgangspunkt har vi egne kartfunksjoner, men mange av våre medarbeidere bruker også Google Maps, svarte Gangås.

– Hvordan jobber politiet med forbedringspunkter?

– Vi jobber for å få bedre implementering av etterretning inn på operasjonssentralen, for eksempel. Det vil gjøre det enklere for dem som sitter på operasjonssentralen å ta gode beslutninger, sa Gangås.

Håkon Mosvold Larsen

Lovens strengeste straff

Philip Manshaus ble i juni dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Dommen er strengere enn den Anders Behring Breivik fikk. Breivik ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. En lovendring i ettertid av den dommen gjør det mulig å sette minstetiden til to tredjedeler av straffen, noe som er gjort i denne saken.

Manshaus ble dømt i tråd med tiltalen for brudd på straffelovens paragraf 275 (drap). Han er også dømt for angrepet mot moskeen. Retten anså angrepet mot moskeen som et forsøk på terror.