Granskernes dom over PST og politiets arbeid

Utvalget har blitt ledet av den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen. På torsdagens pressekonferanse er også politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og politimester Beate Gangås i Oslo til stede.

PST og politiet under lupen

Evalueringen tar for seg perioden fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottok tips om Philip Manshaus sommeren 2018 og politiets rolle frem til dagen etter drapet på stesøsteren og moské-angrepet 10. august i fjor.

En 200-siders rapport ble levert oppdragsgiverne Politidirektoratet, PST og politimesteren i Oslo denne uken.

I mandatet utvalget har jobbet etter står det at de må kunne håndtere gradert informasjon. I tillegg skal det utarbeides en ugradert rapport som er egnet for offentliggjøring.

Det er denne rapporten som blir lagt frem torsdag.

Politiets responstid og PST-tipset

Aftenposten har tidligere skrevet om tiden som gikk fra politiet ble oppringt og til de kom frem til Al-Noor-moskeen.

Kravet på folkerike steder som Bærum er å være på plass innen syv minutter. Da de to første politipatruljene kom frem til moskeen, hadde det gått 20 minutter siden politiet mottok den første nødsamtalen.

Det tok 15 minutter fra Oslo-politiet ga oppdraget «Prioritet 1» og beordret raskest mulig utrykning, til første patruljebil kom frem.

Heiko Junge

Under rettssaken i mai i år ble også tipset PST mottok i juni 2018, over ett år før drapet og moské-angrepet, lest opp.

«Politisk, nasjonalist, ønsker en autoritær stat, ønsker ikke å stemples som høyreekstrem, men reagerer veldig anerkjennende på betegnelsen», er en beskrivelse av 22-åringen som PST fikk.

PST har tidligere beskrevet tipset de mottok som «nokså vagt».

Lovens strengeste straff

Philip Manshaus ble i juni dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Dommen er strengere enn den Anders Behring Breivik fikk. Breivik ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. En lovendring i ettertid av den dommen gjør det mulig å sette minstetiden til to tredjedeler av straffen, noe som er gjort i denne saken.

Håkon Mosvold Larsen

Manshaus ble dømt i tråd med tiltalen for brudd på straffelovens paragraf 275 (drap). Han er også dømt for angrepet mot moskeen. Retten anså angrepet mot moskeen som et forsøk på terror.