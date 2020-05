Mann dømt for voldtekt og mishandling av sin daværende ektefelle

Den Oslo-bosatte mannen i slutten av 40-årene er i tillegg dømt for å ha kontaktet sin tidligere kone på T-banen til tross for at han var ilagt besøksforbud mot henne.

Oslo tingrett fant det bevist at mannen ved bruk av vold og truende atferd voldtok sin tidligere kone da hun nektet å gjennomføre samleie med ham

– Når det særlig gjelder samleiet, ble dette gjennomført ved at fornærmede som følge av voldsutøvelsen like før fryktet at hun skulle bli utsatt for ytterligere vold dersom hun nektet, står det i dommen.

Videre konkluderte retten med at mannen hadde mishandlet sin daværende ektefelle en rekke ganger fra august 2016 til juni 2018. Han ble også dømt for mishandling av datteren som var til stede under mishandlingen av moren.

Mannen må i tillegg betale 200.000 kroner i oppreisning til sin tidligere kone. Datteren valgte å ikke fremsette krav om erstatning eller oppreisning. Han er også ilagt kontaktforbud mot sin tidligere kone.

Under hovedforhandlingen tilsto mannen å ha brutt besøksforbudet, men han erkjente ikke straffskyld for voldtekten og mishandlingen. Dommen var enstemmig.