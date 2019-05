Fallskjermhopper bommet på landingsstedet. Landet 20 meter oppe i et tre.

Ved 15.30-tiden jobbet redningsmannskaper med å få mannen ned fra ca. 20 meters høyde oppe i et bjørketre.

– Vi vurderer det som tryggest å løfte ut fallskjermhopperen ved hjelp av redningshelikopteret fra Rygge. Treet er 20 meter høyt, sier brannmester Rune Luraas i Vestfold interkommunale brannvesen til Aftenpostens reporter på stedet.

Per Annar Holm

Roper til redningsmennene

Redningsmannskapene har nå ropekontakt med hopperen, som sier at han er uskadet.

Han har forklart at han nå vil forsøke å klatre fem meter nedover i treet, slik at han er lettere tilgjengelig for dem som prøver å få ham ned. Hopperen har nå frigjort fra fallskjermen.

I tillegg til et Sea King-redningshelikopter er også en klatregruppe fra Nedre Eiker varslet om å gjøre seg klar for å bistå på stedet. Ingen av disse enhetene er ennå kommet til stedet.