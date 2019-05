På midten av 1800-tallet herjet en malariaepidemi i Norge. Særlig var det mange fengselsfanger som fikk sykdommen. Flere fanger i Gamlebyen i Fredrikstad døde av sykdommen. I tillegg var så mange som 100 av 700 personer som bodde i Arvika på Hvaler, smittet.

Hvorfor epidemien oppsto i Norge, vet ingen helt sikkert, men man antar at det var sjøfolk som hadde med seg parasitten plasmodium. Hygiene og levekår hadde betydning for at flere ble smittet.

– Det kunne sove åtte søsken på samme soverom. Og husene var ikke like tette. Dermed kunne myggen fly inn og hele familier ble smittet, forteller myggforsker og biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

For å få vite mer skal Dahle forske på myggen. Han befinner seg faktisk på vollene i Gamlebyen i Fredrikstad da han snakker med Aftenposten.

Parasitten utryddet i Europa

I dag er parasitten som forårsaker malaria, utryddet fra Europa. Likevel forekommer det noen få tilfeller av folk som får malaria i Europa hvert eneste år.

Dette skal være det som ekspertene kaller for flyplass-malaria. Det har vært tilfeller av malaria nær flyplasser med direkteruter til sør for Sahara. Flyene kan frakte med seg malariasmittet mygg som flyr videre rundt i nabolaget.

– Kan det skje en oppblomstring av malaria i Norge igjen?

– Det skal svært mye til, sier avdelingsdirektør Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Han forteller at malariaepidemien i Norge på 1800-tallet var en mild variant av malaria. Den er svært sjelden dødelig i dag.

– Dessuten stikker malariamyggen helst husdyr og ikke mennesker. Derfor var det en større sannsynlighet for å få malaria den gang man var mye tettere på husdyr, sier Ottesen. Han legger til at husdyr ikke kan smittes av malaria.

Effektive medisiner kan nå også kurere malaria.

Skal forske i to år

Forsker Sondre Dahle er i gang med forskningsprosjektet Norbite for å få flere svar. Det er 70 år siden noen foretok en stor mygg-kartlegging her i landet. Nå trenger forskerne din hjelp.

– Vi håper folk vil bidra til forskningen ved å sende oss stikkmyggen de fanger, sier Dahle.

Han mangler særlig gode eksemplarer fra Vestlandet mellom Stavanger og Bergen, men ønsker generelt at du skal sende inn mygg fra der du oppholder deg.

Det er også satt ut sviknottfeller over hele landet fra Hvaler i sør til Pasvik i nord for å fange insekter.

Fakta: Slik sender du inn mygg Fang en hel mygg (ikke klask til den).

Legg den i en fyrstikkeske eller et materiale som puster. Unngå plastbokser/plastikk. Da vil nemlig myggen mugne.

Det er kostnadsfritt for deg å delta i prosjektet. Du kan registrere deg på denne siden for å bli med i forskningsprosjektet. X

Varme og fuktighet = eksplosjon

Det er særlig etter vårflommen at myggen klekkes og nyter livet. Hvis årets sommer blir like nedbørsfattig som i fjor, kan vi slippe mange myggstikk. Men hvis sommeren blir både varm og fuktig, kan det bety en eksplosjon av mygg.

Myggen har nemlig en særegen måte å legge egg på: Eggene kan legges langs elvebredder, og der kan de ligge i dvale i flere år i påvente av perfekte klekkeforhold når vannstanden stiger.

Det finnes hele 2000 myggarter i Norge. Bare 38 av myggartene stikker deg. Så langt vet forskerne om minst tre typer malariamygg. Og det er særlig artene som stikker, som forskerne vil vite mer om denne gang.

DNA-teknikker kan avsløre nye arter

Tidligere måtte forskerne se forskjell på artene i mikroskopet. Noen arter er imidlertid så like at det er umulig å se forskjell på dem. Nye DNA-teknikker kan nå benyttes for å skille disse artene fra hverandre.

– Jeg er særlig spent på om vi kan finne nye malaria-arter fordi de er så like at vi ikke kan se forskjell på dem. Det også er tre arter av stikkmygg som ikke har vært sett i Norge på 90 år. Vi vet ikke om de er blitt utryddet eller om de finnes noen steder fortsatt, sier Dahle.

Renser vann og spiser alger

– Siden de fleste oppfatter myggen mest som en plage, kan man lure på hva vi egentlig skal med mygg?

– Naturen ville sett helt annerledes ut uten mygg og hører med i samspillet. Mygg er mat for fugler og amfibier. Larvene spises av fisk og andre insekter. Mygglarvene spiser alger og partikler og er med på å rense vann, forteller Dahle.

Det forskerne vet er at det har dukket opp nye myggarter i Sverige og Danmark. Mye tyder derfor på at det samme skjer i Norge. Kanskje beveger også myggen seg over landegrensene.

Alt dette håper forskerne å vite mer om når forskningsprosjektet er over om to år.