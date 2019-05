Partene i SAS-streiken møtes til megling onsdag

– Jeg kan bekrefte at partene skal ha samtaler hos Riksmekleren, sier Ruland til NTB.

Da NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat møttes til megling før helgen endte det med brudd, noe som førte SAS ut i den omfattende streiken som fortsatt pågår.

1400 SAS-piloters aksjon for høyere lønn og mer forutsigbare arbeidstider har rammet flere hundre tusen passasjerer siden fredag. Totalt er 3.306 avganger innstilt og 326.917 passasjerer rammet av streiken, som både gjelder piloter i Norge, Sverige og Danmark.

Utenfor riksmeklerens kontor hastet et knippe av forhandlingsdeltakerne forbi og inn døra rundt klokka 11 onsdag, men ingen av dem ville gi noen kommentarer.

Ruland sier at det er de samme temaene som ble brakt inn i meglingen sist, som skal diskuteres onsdag. Det betyr blant annet arbeidstid, turnus og lønn.

– Vi skal forsøke å finne en løsning på konflikten. Jeg har alltid tro på en løsning, men det er krevende, sier han.

Junge, Heiko / NTB scanpix

I en konstruktiv fase

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier til Aftenposten at de nå er i «en konstruktiv fase». Piloter fra hele Skandinavia er tatt ut i streik, men på onsdag samles alle de berørte partene i Oslo.

– Jeg tror meglingen vil gi et positivt resultat. Vi har utarbeidet et godt grunnlag som det kan megles over, og det ser det ut til at motparten også har gjort, forteller Johansen.

Partene skal etter planen møte hos Riksmekleren klokken 11. Johansen vet ikke når møtet avsluttes for dagen.

– Slik jeg forstår det er det ikke satt en deadline for meglingen, forteller han.

Ifølge svenske Dagens Nyheter er også svenske og danske representanter fra SAS og berørte fagforeninger på plass i Oslo under meklingen.

Roald, Berit / NTB scanpix

Enorme kostnader

Samlet hadde markedsverdien til SAS falt med et tresifret millionbeløp til 4,85 milliarder kroner tirsdag morgen, ifølge Ritzau. Hver dag taper selskapet mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus. Tirsdag ble det også klart at SAS vil permittere rundt 1000 ansatte.

NHO Luftfart mener streiken må ta slutt «i løpet av få dager» på grunn av de enorme kostnadene.

– Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerer står på bakken hver dag og næringslivet får et dårligere tilbud, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe til Aftenbladet.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund ønsker ikke å kommentere hva som skal gjennomgås under meglingen, eller hvem som tok initiativet til onsdagens møte. Han mener allikevel det er en positivt utvikling.

– Det er når partene møtes at man kommer frem til en løsning, forteller han.

Saken oppdateres.