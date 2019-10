Kvinne død, to menn siktet etter alvorlig voldshendelse i Trondheim

(Adresseavisen): En kvinne er erklært død etter å ha blitt fraktet til St. Olavs hospital, ifølge en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt. To menn siktet for kroppsskade med døden til følge, opplyser leder for felles enhet for etterforskning Anders Sunde-Eidem til NTB.

Bevæpnet politiet rykket ut til en bolig på østsiden i Trondheim etter å ha fått melding om en alvorlig voldshendelse klokken 11.27, skriver Adresseavisen.

Døde på sykehuset

Ambulanse ble tilkalt og da politiet kom til stedet fant de en kvinne i 30-årene med kritiske skader. Hun ble sendt til St. Olavs hospital der hun senere ble erklært død.

Adresseavisen har vært ved åstedet siden i 12.00-tiden. I formiddag ble flere personer brakt ut fra den aktuelle boligen av politiet. En av personene var iført heldekkende hvit dress, samt hette og ble satt inn i en politibil. Slike dresser er utstyr politiet bruker for å sikre eventuelle spor på klær og kropp.

Morten Antonsen / Adresseavisen

Om lag klokken 15.20 ankom krimteknikerne stedet for å gjennomføre åstedsundersøkelse. Samtidig som krimteknikerne ankom, ble det avsperrede området utvidet. I 16-tiden saumfarte krimteknikere området rundt huset samt søppelkasser i området.

Politiet har iverksatt etterforskning. De kan ikke si noe mer om hendelsesforløp eller bakgrunn for hendelsen foreløpig. Politiet er i ferd med å varsle pårørende.

