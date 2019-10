Milliardærsønnen, finansakrobaten, stjerneadvokatene og torpedoen. Dette skjedde i utpressingssaken i dag.

Iversen har gjennom en årrekke vært kjent som torpedo i hovedstaden. Han er tiltalt for å ha presset mangemilliardær og investor Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Ifølge tiltalen skal utpressingen av Røkke ha funnet sted mellom november 2017 og januar 2018.

Hovedpersonene, Røkke og Iversen, forklarte seg tirsdag. Onsdag var det statistene som inntok vitneboksen i sal 227 i Oslo tingrett.

Førstemann til å innta vitneboksen var Iversens tidligere advokat Arild Holden, men det var først da Kristian Monsen Røkke, Kjell Inge Røkkes sønn, forklarte seg at temperaturen steg.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Røkkes sønn: – Ingen tvil om at dette var en trussel

Røkkes sønn startet med å fortelle om det han opplevde som en trusselepisode utenfor Aker på Fornebu for to år siden. Sønnen til en av Norges rikeste menn hadde da mottatt en tekstmelding fra Iversen.

– Det var en vanlig jobbdag. Jeg snakket med assistenten til Kjell Inge for å sjekke om Jannik faktisk var i resepsjonen. Jeg gikk ned og tok ham ut, for å avverge situasjonen. Da var han helt febrilsk, rabiat, aggressiv og fly forbannet, sa Monsen Røkke fra vitneboksen.

Iversen anklaget Kjell Inge Røkke for å ha vært med på å ødelegge livet hans, sett i lys av en rekke saker publisert av VG.

– Han fortalte at Kjell Inge fortjente bank. Han etterlot ingen tvil om at dette var en trussel, sa Monsen Røkke.

I løpet av den samme perioden hvor Røkkes sønn ble oppsøkt, oppsøkte Iversen også Kjell Inge Røkke flere ganger. Noe Røkke forklarte seg om tirsdag.

Politiet

Finansakrobaten

Nestemann ut var finansakrobat Christer Tromsdal. Den omstridte forretningsmannen soner for tiden en dom på seks års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner.

I 2004 ble han skutt i kneet av Iversen utenfor Frogner kirke i Oslo. Iversen hevdet i retten tirsdag at Røkke tilbød ham 100 millioner kroner for å ta livet av Tromsdal, noe Røkke har avvist.

– Det er absurd. Det er forbi absurd, sa Røkke.

På direkte spørsmål benektet Tromsdal å gitt noen form for lydbånd til Iversen, som senere ble brukt av kunsthandleren Per Orveland til å presse Kjell Inge Røkke.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Reagerte på forsvarers spørsmål: – Dette er en farse!

Flere profilerte advokater inntok vitneboksen onsdag, blant annet Arild Holden, John Christian Elden og Ellen Andenæs.

Først ut var Holden, som tidligere har bistått tiltalte og arrangerte hemmelige møter mellom Iversen og Røkke hvor det ble forsøkt å løse konflikten mellom dem.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Holden måtte blant annet forklare seg om angivelige oppdrag Iversen hevder å ha utført for Røkke.

– Han fortalte at han hadde skutt Tromsdal på oppdrag fra Røkke. Jeg kan ikke ta detaljene, sa Holden.

Temperaturen steg ytterligere i salen da advokat Ellen Andenæs, en profilert forsvarsadvokat og Røkkes forsvarer i den såkalte båtsertifikatsaken i 2005, reagerte på at Iversens forsvarere ønsker at hennes assistent Anna Nielsen skal forklare seg.

– Dette er en farse! konkluderte Andenæs fra vitneboksen.

Hun og tiltaltes forsvarsadvokat Benedict de Vibe ga klart uttrykk for at de var uenige over hvorvidt taushetsplikten gjelder for både «direkte og indirekte opplysninger».

Hva skjer i morgen?

Torsdag skal kunsthandleren Per Orveland forklare seg. Orveland var tidligere samboer med Kari Monsen Røkke, Røkkes kone fra 1980 til 1992. Det var også han som introduserte Kjell Inge Røkke for Jan Erik Iversen.

I 2012 stevnet Overland Røkke. Han krevde da 10 prosent av Røkkes aksjeverdier, tilsvarende 1,7 milliarder kroner.

– Han skal fortelle om sin relasjon til Iversen og Røkke. Han skal forhåpentlig fortelle om oppdrag for Røkke og om han er kjent med at Iversen har fått penger, og hva han eventuelt har fått penger for, sier de Vibe til Aftenposten.

Advokat Morten Furuholmen skal forklare seg om et møte mellom Per Orveland, Iversen og Elden i 2012.

Senere på dagen skal tidligere sjef for Beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen (61) innta vitneboksen. Da truslene og presset fra Iversen skal ha stått på som verst mot Røkke, ble den tidligere politimannen hyret inn for å styre sikkerheten rundt mangemilliardæren.