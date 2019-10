Toten: Politiet utvider siktelsen mot mann i 40-årene

Berit Roald / NTB scanpix

Mandag ettermiddag holdt politiet en pressekonferanse på Gjøvik politistasjon om den grove voldshendelsen på Kapp den 9. oktober.

En 15 år gammel gutt ble funnet bevisstløs i en bolig her. Politiet har siktet guttens far, som er i 40-årene, for drapsforsøk. Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda.

Mandag opplyste politiet at faren også er siktet for seksuell omgang med sønnen før han fylte 15 år. Han er også siktet for å ha frihetsberøvet guttens mor, noe politiet knytter til samme tidspunkt som voldshendelsen fant sted den 9. oktober.

Faren har gitt en detaljert forklaring om voldshendelsen, og erkjenner altså ifølge politiet strafferettslig ansvar for alle de tre forholdene han er siktet for.

Politiet opplyser at guttens helsetilstand fortsatt er uavklart. De sier også at de har en formening om motivet for handlingen, men at de av hensyn til etterforskningen ikke ønsker å si noe om dette nå.

Vil ikke si hva siktede har forklart

Ifølge politiet var det kun de tre til stede i boligen da voldshendelsen fant sted. Men politiet ønsker ikke å opplyse om hva de tre, øvrig familie eller øvrige vitner har forklart, av hensyn til den videre etterforskning. Politiet ønsker heller ikke å gi videre detaljer fra siktelsen.

Politiet presiserer imidlertid at det ikke er andre barn som er fornærmet i saken når det gjelder siktelsen for seksuell omgang med barn under 15 år.

Politiet sier også at det ikke er brukt våpen i forbindelse med drapsforsøket.