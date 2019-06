– Politiet forteller meg nå at mors helsetilstand ikke er bedret, og at hun skal returneres til Norge. Uttransporteringen av barna skal gjennomføres som planlagt, sier Erik Vatne, familiens advokat, til Aftenposten søndag kveld.

Dermed blir altså en syk mor skilt fra sine tre barn. Det yngste barnet er 16 år.

Natt til lørdag ble Atefa Rezaie og hennes tre barn Ehsan (16), Taibeh (20) og Yasin (22) Abbasi vekket av norsk politi i Trondheim og fraktet bort. Lørdag formiddag ble de sendt ut av Norge. Familien Abbasi skulle tvangsutsendes til Afghanistan.

Nå er mor blitt syk, og familien sitter fast på et hotell i Tyrkia. Søndag kveld fikk advokaten vite at mor skal sendes hjem, men barna videresendes til Afghanistan.

Mor ble syk på flyet

Erik Vatne snakket med Yasin, den eldste sønnen, da familien ventet på å bli sendt fra Gardermoen lørdag formiddag. Han forklarte at mor allerede på flyet fra Røros ble svært dårlig, og at dette fortsatte på flyet fra Oslo til Istanbul.

– Politiet sa til meg at mors helse gjør at operasjonen inntil videre må stilles i bero, og at de ville gjøre fortløpende vurderinger av situasjonen, sa Vatne til Aftenposten tidligere søndag ettermiddag.

Vatne forteller at politiet skal ha tatt fra dem telefonene, og at det derfor er vanskelig å komme i kontakt med dem.

Familien har bodd i Norge siden 2012, men har ikke hatt oppholdstillatelse siden 2014. De er afghanske statsborgere.

Demonstrasjoner i Norge

I familiens norske hjemby, Trondheim, protesterte flere hundre trøndere lørdag mot utsendelsen, ifølge Adresseavisen. Søndag kveld demonstrerte familiens støttespillere utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Det var Rødt Oslo, Oslo SV og Amnesty som arrangerte demonstrasjonen.

216 personer ble uttransportert fra Norge til Afghanistan i 2018, men demonstrantene mener det ikke vil være trygt for familien Abbasi der. Familien fikk nylig avslag på omgjøringsbegjæring. Saken har også blitt behandlet av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Dypt tragisk

– Det som har skjedd er dypt tragisk. Dette er en familie som har bodd i Trondheim siden 2012. Ungene gått på skole der, nå har de tatt utdanning der og hatt store deler av sin barndom og ungdom der, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, til Aftenposten.

I papirene fra UNE står det at det er sterke menneskelige hensyn for å la familien bli i landet, men at innvandringspolitiske hensyn går foran, sier Haltbrekken.

Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012 fordi mor var alene med tre barn uten et mannlig nettverk i Afghanistan, heter det i avslaget fra UNE. Oppholdstillatelse og flyktningstatus ble tilbakekalt av UDI da ektemann/far kom til Norge i 2014.

Siden 2014 har utsendelsen blitt utsatt en rekke ganger, og Abbasi-familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse. Familiens asylsak er også prøvd for retten i flere runder.

Fikk ikke si «ha det» til kjæresten

Gabriele Rocyte (21) er kjæresten til 22 år gamle Yasin. Hun fikk ikke si «ha det». har fortalt at familien er innlosjert på et hotell i Istanbul. Ingen i familien skal vite noe om når de skal reise videre.

Rocyte lå og sov da fire politifolk klokken 04.50 lørdag morgen tok seg inn i leiligheten. De spurte etter Yasin Abbasu, men han var ikke hjemme og hun sier at hun ikke vet hvor han var, forteller hun til NRK.

– Det var flaks at døren var åpen. De skulle egentlig bryte den opp. De hadde alt utstyr med, forteller Rocyte.

UNE: Taushetsplikt

Nylig ble Afghanistan kåret til verdens farligste land i Global Peace Index, og i 2018 ba FNs høykommissær for flyktninger land om ikke å tvangsreturnere flyktninger til Kabul på grunn av at sikkerhetssituasjonen er forverret.

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE sa lørdag til NRK at nemnda grunnet taushetsplikt ikke kan gi en begrunnelse for hvorfor familien nå blir sendt ut av landet.

Utlendingsnemnda (UNE) skriver på sine nettsider at i sakene som de behandler, kommer de fleste afghanerne fra områder hvor sikkerhetssituasjonen er stabil nok til at det ikke er krav om beskyttelse. For å gi opphold grunnet sikkerhetssituasjon må det generelle voldsnivået være slik at enhver person utsettes for en reell fare bare ved å oppholde seg i området.