Cruiseskip har sendt ut nødmelding – 1300 personer skal evakueres

Cruiseskipet Viking Sky befinner seg i Hustadvika, knapt 2,5 nautiske mil fra land. Det tilsvarer drøyt 4,6 kilometer.

Cruiseskipet har sendt ut «mayday»-melding, og det drev mot land, opplyste Hovedredningssentralen (HRS) lørdag ettermiddag. De har sendt fire helikoptre og flere fartøy ut til skipet.

– De fire helikoptrene skal fly i skytteltrafikk mellom skipet og Hustad 2 kilometer unna. Hvert helikopter kan ta 15–20 passasjerer med seg på hver tur, sier pressetalsmann Einar Knudsen i HRS Sør-Norge til Aftenposten.

Passasjerene må heises opp fra skipets dekk og inn i helikopteret. I tøft vær vil trolig dette oppleves som dramatisk for mennesker som aldri har opplevd et slikt redningsarbeid før.

– Det kommer til å ta tid?

– Ja, det tar tid. Jeg vil ikke anslå hvor lang tid, men det er tidkrevende, sier Knudsen.

Han peker på et par lyspunkt: Viking Sky har fått ankerfeste, og også start på den ene motoren.

Begynte å drive

Skipet holdt normal hastighet frem til kl. 12-tiden. Men kl. 12.46 var skipet nede i 3 knops hastighet og begynte kort tid etterpå å drive mot land, viser data fra nettstedet Marine traffic.

Ved 15-tiden opplyste politiet i Møre og Romsdal på Twitter at skipet må evakueres.

– Skipet kommer seg ikke videre, og har motorproblemer, sier operasjonsleder Tor André Franck Gram ved politiet i Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke.

Fakta: Hustadvika Åpent havstykke i Fræna kommune, i skipsleien mellom Molde og Kristiansund i Møre og Romsdal. Farvannet er grunt med mange mindre øyer og skjær og regnes som et av de farligste langs norskekysten. Mange forlis er skjedd her opp gjennom tidene. Kvitholmen fyr ligger ved nordre innløp, ved det søndre innløpet til Hustadvika ligger Bjørnsund fyr. Hustadvika blir navnet på den nye kommunen etter sammenslåingen av Fræna og Eida kommuner fra 1. januar 2020. Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

Kl. 15.30 opplyste operasjonslederen til NTB at skipet har fått start på den ene motoren, men at det er for tidlig å si om skipet vil kunne videre gå for egen maskin.

– Hustadvika er historisk sett et havområde der det har vært en del ulykker, men hittil i år har det vært rolig, sier han.

Marine traffic

Dårlig vær langs kysten

Det er dårlig vær langs store deler av kysten i Norge lørdag. Lavtrykket fører til mye vind, høy vannstand og høye bølger. Det er også observert en del lyn langs kysten, skriver meteorologene på Twitter.

Det blåser kraftig i området på grunn av et lavtrykk som har rammet store deler av kysten lørdag.

Gro Marte Strand, som bor i nærheten av stedet, sier til NTB at det er voldsom vind, i tillegg til tåke og hagl.

– Det er ganske ille. I enkelte kast er det voldsomme bølger, sier hun.

Cruiseskipet eies av rederiet Viking Cruises og cruisereder Torstein Hagen. Skipet er 230 meter langt, med plass til 900 passasjerer og 500 ansatte.

Det var på vei sørover mot Stavanger før lørdagens hendelser. Nå fraktes i stedet passasjerene med helikopter til en idrettshall der politiet har laget et ankomstsenter.