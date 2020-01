To unge jenter påført kuttskader i Arendal

Skadene fremstår ikke som livstruende, ifølge politiet i Agder.

– Det er to unge jenter, som begge er sendt til sykehus. Det er ikke livstruende skader, men det er kutt som måtte sys, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til VG.

De to jentene er i alderen 16-18 år. Den antatte gjerningspersonen er jevnaldrende med jentene, opplyser politiet til NRK.

Hendelsen skjedde utendørs i Barbu, like øst for Arendal sentrum. Hendelsen skal ha skjedd ved et bryggeområde ved sjøen, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet fikk melding om saken klokken 17.04.

– Politiet jobber videre med å innhente opplysninger som kan kaste lys over hendelsesforløpet, skriver politiet på Twitter.

Et større område i Barbu Park er sperret av etter hendelsen. Politiet oppfordrer personer som har vært i området og sett det som skjedde, om å kontakte politiet.