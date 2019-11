Nordmenn forlater Panama – klappjakt på siste raner

COLON (Aftenposten):

De to kvinnene forlot lørdag kl. 13 lokal tid hotellet i byen Colon. Derfra dro de med politieskorte til flyplassen i Panama City, for å fly hjem til Norge.

Det får Aftenposten bekreftet av politimesteren i Colon, Manuel Zorrilla.

De fire øvrige personene som var om bord på båten, alle menn, skal ifølge politiet ønske å fortsette seilasen.

Samtidig pågår en intens jakt på den siste gjerningsmannen. Ifølge politimesteren var det åtte menn i alderen 17–25 år som sto bak det grove ranet. Seks er pågrepet og ble torsdag varetektsfengslet i seks måneder. De kan risikere opp mot 18 års fengsel.

Den syvende er mindreårig (17 år) og foreløpig ikke pågrepet.

Politiet mener også å kjenne identiteten til den åttende personen. De har ransaket huset hans, uten å finne ham.

– Dere i Norge kan være sikre på at vi skal ta den siste også, sier politimester Zorrilla til Aftenposten.

Mauricio Valenzuela

Angrepet natt til lørdag

Det var natt til lørdag i forrige uke at en norsk seilbåt med seks personer ble utsatt for et svært grovt ran utenfor kysten til Panama i Mellom-Amerika.

De seks var på langtur rundt Sør-Amerika og hadde vært på reise i mer enn ett år.

Båten ble angrepet mens den lå ankret opp for natten. Etter overfallet klarte de norske seilerne å ta seg inn til land og få varslet politiet.

Mauricio Valenzuela

Hadde på seg stjålet skjorte i retten

Ifølge politimesteren i Colon ble gjerningsmennene lokalisert ved hjelp av en Iphone de stjal. De kom alle fra samme småby.

Også flere andre ting knytter dem til ranet: De pågrepne skal ha lekt med en drone som var stjålet fra seilbåten da politiet kom for å pågripe dem.

Gjerningsmennene var kamuflert med hetter under ranet, men skal ha blitt identifisert på bakgrunn av tatoveringer.

Ifølge politiet skal en av de pågrepne til og med ha hatt på seg en skjorte som var stjålet fra båten under høringen i retten torsdag.

Ranet av den norske båten har fått stor oppmerksomhet i Panana. President Laurentino Cortizo har ifølge politiet engasjert seg personlig i saken. Han er opptatt av at gjerningsmennene må tas, og at Panama skal være et trygt land å reise til.

Ministerio de Seguridad Pública de Panamá

Presidenten engasjert

Ifølge NRK.no har det vært to lignende angrep på småbåter utenfor Panamas kyst det siste året.

I mai i år ble newzealandske Alan Culverwell (60) skutt og drept av pirater, mens hans kone og barn ble såret. Dette skjedde i området Kuna Yala nordøst i Panama.

Deler av gjengen som nå er pågrepet og varetektsfengslet, skal ifølge politiet også ha stått bak et lignende overfall på en båt en uke før. Da ble to personer lettere skadet.