Felles for alle hundene, er at de forut for døden har hatt blodig diaré og at de har mistet livet etter et raskt sykdomsforløp. Nå ringes veterinærer ned av bekymrede hundeeiere.

– Vi regner med at vi i løpet av dagen vil få svar på to obduksjoner til, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet.

Mandag formiddag meldte Mattilsynet at de har mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene døde før den ankom til veterinærklinikk. Tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. Det er i tillegg mottatt noen meldinger om hunder med mer moderate symptomer. Mattilsynet understreker at slike symptomer ikke er uvanlige hos hunder.

Unormale forekomster i Oslo

«Så vidt vi har oversikt over, er det ikke er noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området», heter det i pressemeldingen.

I alt ti hunder er obdusert etter å ha dødd med tilsvarende symptomer. I fem av hundene er det gjort funn av samme to typer bakterier. Det er to ganske vanlige bakterier: Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens.

Tre av hundene er fra Oslo, mens de siste to er fra Akershus.

For to av de andre hundene ventes det svar på obduksjonen i løpet av mandag.

– De siste tre hundene ble obdusert ved Veterinærhøgskolen, men de var behandlet med antibiotika, sier Haukaas. Det betyr at det ikke er sannsynlig å finne bakteriene der.

Behøver ikke ha dødd av samme årsak

Men selv om hundene har vist lignende symptomer, betyr ikke det nødvendigvis at alle har dødd av samme årsak.

– Hunder spiser ofte ting de ikke har godt av. For eksempel kan en jakthund ende opp med en dårlig dag etter å ha spist et lemen, sier Haukaas.

Fakta: Mattilsynets råd til hundeeiere Begrens nærkontakt med andre hunder, og hold hunden i bånd. Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur. Ikke bytt til annen type hundefôr. Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund. Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses. Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Veterinærmyndighetene har fått inn meldinger fra hele landet om hunder med blodig diaré. Det er fortsatt for tidlig å slå fast om det er snakk om et utbrudd.

Rykter om hundefôr

Det går flere rykter om at forskjellige typer hundefôr er årsaken. Andre mener å ha hørt at det skyldes andre produkter. Dette avviser Haukaas.

– Det er ikke hold dette. Hundene vi har undersøkt har tvert imot spist hundefôr fra nær sagt hele spekteret. Men det er jo nettopp fellestrekk vi leter etter, vi har bare ikke identifisert noe slikt ennå, sier han.

Det anbefales derfor å ta vare på litt av den maten hunden har spist de siste to ukene, i tilfelle hunden plutselig skulle bli syk.

Veterinær Sasja Rygg er kommunikasjonsansvarlig ved veterinærkjeden Anicura. Hun støtter Asle Haukaas vurderinger.

– Blodig diaré hos hunder er noe vi behandler hele året gjennom. Men det som er spesielt nå, er at det er flere hunder som har hatt et såpass raskt sykdomsforløp med dødelig utgang, sier hun.

Rygg sier at veterinærene kontaktes av en mengde bekymrede hundeeiere. Noen tar også kontakt for å gi tips om årsaker de har mistanke til.

– Folk har mange teorier, jeg er til og med blitt kontaktet av folk i Tyskland som ønsker å gi tips om mulig årsak. Nå håper jeg at vi snart får vite dødsårsaken, det vil være en lettelse for mange og gi oss en mulighet til å behandle, sier hun.