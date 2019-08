Norge trekker tilbake statsborgerskapet til terrordømt nordmann i Krekar-saken

– Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding mandag kveld.

Mannen er allerede pågrepet av norsk politi, skriver Nettavisen.

Overfor NTB bekrefter kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågripelsen.

– Jeg kan bekrefte at han ble pågrepet i kveld av PST med bistand av lokalt politi. Han er pågrepet fordi han er domfelt i en italiensk domstol, og fordi Italia har etterlyst ham, sier kommunikasjonsdirektøren.

Pågrepet rett etter tilbaketrekkingen

Pågripelsen skjedde rett etter at statsborgerskapet var trukket tilbake, ifølge PST.

– Vi tar sikte på varetektsfengsling en av de nærmeste dagene, sier Hugubakken.

Til Nettavisen opplyser mannens forsvarer, advokat Solveig Høgtun, at hun ikke kjenner bakgrunnen for pågripelsen.

– Jeg er også varslet om at hans statsborgerskap blir trukket tilbake, sier forsvareren.

Norske myndigheter vil varsle italienske myndigheter om pågripelsen, og så vil det bli opp til dem å fremme en utleveringsbegjæring, opplyser kommunikasjonsdirektøren i PST til NTB.

Ifølge VG har mannen nå kun et irakisk statsborgerskap.

Sju og et halvt års fengsel

Tidligere i sommer ble det kjent at Buskerud-mannen hadde fått innvilget statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia. I rettssaken i juli i år ble mannen, som er i 40-årene, dømt til sju år og seks måneder i fengsel.

Utlendingsdirektoratet (UDI) kjente ikke til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap, og saken ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse. Mannen opplyste heller ikke selv om dette da han søkte om statsborgerskap, understreker Kunnskapsdepartementet.

Krekar i varetekt

Instruksen er unntatt offentlighet etter sikkerhetsloven og offentlighetsloven, og departementet kan derfor ikke gi ytterligere kommenterer om saken.

Mulla Krekar, som i likhet med Buskerud-mannen ikke var til stede i retten i den italienske byen Bolzano, er begjært utlevert av italienske myndigheter. Han sitter for tiden i varetekt.

Krekar, hvis egentlig navn er Najmuddin Faraj Ahmad, ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging.