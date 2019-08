Droner kan bli løsningen når mobilnettet bryter sammen

– Vi har ganske god beredskap i Norge for å holde nødtrafikk i gang, men når livsnerven til nettet rives over som i Jølster, da hjelper det ikke med ekstra batterikapasitet. Da må vi se om det finnes annen teknologi som raskt kan komme på plass, sier avdelingsdirektør Elise Lindeberg i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til VG.

Varaordfører Jakob Andre Sandal (SV) i Jølster kommune uttalte til NTB i starten av august at mobilnettet er for sårbart, der batteriene på basestasjonene, som er nødløsningen dersom strømmen kuttes, har for dårlig kapasitet. Telenors fem basestasjoner i området var nede. Ingen av dem ble truffet av rasene, men en fiberkabel som gikk inn til stasjonene, ble ødelagt.

Lindeberg sier til VG at gitt forutsetningene og de store ødeleggelsene, mener de at Telenor håndterte situasjonen bra. De vil nå utrede om for eksempel ubemannede droner kan fungere som flygende basestasjoner i en krise.

– Vi skal sikre kommunikasjon slik at liv og helse kan ivaretas. Da kan det blir aktuelt å skru til ytterligere på kravene til sikkerhet, og vi må se hva slags teknologi som er tilgjengelig, sier hun.