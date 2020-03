– Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet, maksimalt skal smitte én annen person, sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse tirsdag.

Da Helsedirektoratets anbefaling til videre tiltak ble presentert en drøy time tidligere, understreket helsedirektør Bjørn Guldvog hva som nå var hovedbudskapet: