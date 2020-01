Kallmyr: Den IS-siktede kvinnen vil bli pågrepet når hun kommer til Norge

– Det er viktig at folk får vite at vi tar kontroll over moren idet hun ankommer Norge. Men det er påtalemyndighetens beslutning, sier Kallmyr til VG onsdag ettermiddag.

Den 29 år gamle tobarnsmoren er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon.

Frp er i harnisk etter at at det i går ble klart at regjeringen har snudd og henter hjem 29-åringen, datteren og hennes syke sønn. Partiet tok dissens i regjeringen på beslutningen, og flere fylkesledere har onsdag tatt til orde for at partiet nå bør gå ut av regjering.

Denne saken oppdateres.