Christian Halvorsen (43) ble skutt i sin egen hage - nå er to menn pågrepet og siktet for drap

ASKIM/OSLO: To menn på 49 og 32 år er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen, som søndag ble funnet skutt og drept i sin egen hage i Askim.

Christian Halvorsen ble funnet skutt utenfor huset der han bodde med samboeren sin, tre kilometer øst for Askim sentrum. Hans O. Torgersen

18. juli 2020 16:21 Sist oppdatert nå nettopp

Begge er kjenninger av politiet og tidligere straffedømt. De fremstilles for varetektsfengsling i Follo tingrett mandag.

– Vi har i ettermiddagstimene i dag gjennomført pågripelse av to menn som begge er siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen, sier Olav Unnestad, leder av felles operative tjenester i Øst politidistrikt, til Aftenposten.

Unnestad forteller at pågripelsene skjedde uten dramatikk.

– Pågripelsene ble gjennomført med egne mannskaper og med bistand fra Oslo politidistrikt, sier Unnestad.

Bistand fra beredskapstroppen

Han bekrefter at mannskaper fra beredskapstroppen var med under pågripelsene.

– Vi ønsker en best mulig oppgaveløsning når vi aksjonerer, og i dette tilfelle var det å søke bistand av beredskapstroppen i Oslo.

De to ble pågrepet på to forskjellige steder i Øst politidistrikt og begge er kjørt til sentralarresten i Grålum utenfor Sarpsborg.

Christian Halvorsen ble funnet skutt i Askim søndag 12. juli 2020. Privat

Ordknappe

– Jeg kan av hensyn til etterforskningen ikke si noe mer om siktelsen utover å bekrefte at to menn er pågrepet i saken, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Aftenposten.

– Hva var det som førte dere til disse to?

– Det var resultatet av den samlede etterforskningen.

– Men vi har kommet dit at vi mener vi kan gå til pågripelse. I det ligger det at vi mener det er skjellig grunn til mistanke, sier Hemiø til NTB.

Pårørende er glade for utvikling i saken

John Christian Elden er bistandsadvokat for de pårørende

– Vi er glade for at saken har en utvikling, men savner foreløpig nærmere informasjon, sier familiens bistandsadvokat, John Christian Elden, etter at Aftenposten brakte ham nyheten om pågripelsene.

Skal avhøres

Avhør av de to siktede skal nå gjennomføres så raskt som mulig.

– Vi tar sikte på å starte avhør allerede lørdag kveld, sier Hemiø til Aftenposten.

Ifølge Hemiø gjenstår en rekke etterforskningsskritt. Blant annet fortsetter de tekniske undersøkelsene, og politiet gjennomgår tips og beslag.

Halvorsen ble funnet søndag kveld funnet død utenfor boligen i Askim der han og samboeren bodde.

Politiets kriminalteknikere har arbeidet i flere dager i hagen, og blant annet ser det ut til at de har kuttet ned store deler av en hekk i letingen etter spor.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader. Politiet har vært ordknappe om saken og har ikke villet kommentere mulige motiver for drapet, eller om det kan være tilfeldig. De har heller ikke kommentert hvorvidt de har funnet drapsvåpenet.

